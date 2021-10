Dor crônica no pescoço

Apesar de muito comum, a dor no pescoço pode ser considerada crônica quando persiste por algum tempo. Entenda as possíveis causas e tratamentos.

Dor no pescoço (coluna cervical) é um desconforto comum que acomete duas a cada três pessoas no mundo. Quando a dor tem início repentino, pode estar relacionada a espasmos musculares ou a má postura. O uso inadequado e prolongado de tablets e smartphones também têm sido causas das dores nessa região.

Para o alívio do desconforto, podem ser recomendados pelo médico, o uso de medicamentos ou exercícios específicos orientados pelo fisioterapeuta que frequentemente tem uma resolução satisfatória.

O problema é quando a dor no pescoço se torna crônica (cervicalgia crônica), podendo ter causas mais sérias, como doenças na coluna.

Quando a dor no pescoço se torna crônica?

Geralmente, quando a dor no pescoço dura mais de 3meses é considerada crônica e deve ser examinada por um especialista para investigar possíveis doenças da coluna cervical. O tratamento da dor crônica necessita de intervenções multidisciplinares.

O mal-estar duradouro pode atrapalhar ou até impossibilitar diversas atividades, desde funções rotineiras, como a prática de esportes, ou até mesmo afetar tarefas necessárias para o trabalho, atividades de vida diária e lazer.

Alguns sintomas comuns são:

Desconforto ao movimentar a cabeça;

Dor no pescoço que se espalha por ombros e braços;

Dores de cabeça;

Alteração da musculatura na região de pescoço e ombros;

Mudança na postura;

Desconforto no sono.

Apresentando manifestações de dores no pescoço, acompanhado de outras alterações como sensibilidade ou alteração de força, procure imediatamente um profissional especialista.

Em Curitiba, a Clínica Artro e o Clube de Reabilitação Artro possuem profissionais médicos, educadores Físicos e fisioterapeutas que trabalham de forma integrada no tratamento e prevenção das dores no pescoço.

Clique e conheça a Clínica Artro e o Clube de Reabilitação Artro — estrutura completa e equipe especializada em ortopedia.

O profissional especialista deve avaliar a causa da dor crônica no pescoço e recomendar o tratamento ideal. | Foto: Shutterstock

Possíveis causas de dor no pescoço

A dor crônica no pescoço pode ter diversas causas, desde tensão muscular, geralmente causada por uma postura incorreta, até artrose na coluna, artrite ou hérnia de disco cervical, estresse emocional entre outras.

Tratamento para dor no pescoço

Dependendo da causa, diferentes tratamentos podem ser realizados, já que são diversos os fatores que desencadeiam a dor. O profissional especialista deve avaliar a causa da dor crônica no pescoço e recomendar o tratamento ideal. O tratamento clínico pode ser indicado para eliminar os sintomas; exercícios físicos, alongamentos, relaxamento muscular, Pilates, Acupuntura, treinamento funcional, eletroterapia, Reeducação Postural Global (RPG) e Osteopatia também podem ser recomendados, tanto no tratamento como na prevenção de dores no pescoço. Recursos tecnológicos de ponta que fazem análise biomecânica da coluna cervical e auxiliam na prescrição de exercícios específicos para cada caso também são eficientes. Em casos mais graves a cirurgia pode ser indicada.

Em Curitiba, a Clínica Artro e o Clube de Reabilitação Artro oferecem uma estrutura completa com equipe especializada em tratamentos ortopédicos. Em um único lugar você terá acesso a exames, diagnóstico, fisioterapia, condicionamento físico e até procedimentos cirúrgicos, caso seja necessário.

Clique aqui e entre em contato.