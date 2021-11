Dados da Organização Mundial da Saúde alertam que problemas nas costas são a causa mais comum de incapacidade entre jovens adultos.

Muito comum entre os adultos, a dor nas costas e suas complicações são consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o principal problema de saúde funcional nos países ocidentais industrializados. A dor pode ter diferentes motivos, como um trauma ou dor crônica, afetando ossos, ligamentos e músculos das costas.

Por isso, os cuidados com as costas é algo sério e precisa ser observado, principalmente quando o assunto é a coluna, a fim de que uma dor pontual não evolua para uma dor crônica. Embora o problema seja uma realidade complexa, especialistas já conseguiram destacar quais são as principais causas de trauma na coluna.

Principais causas de traumas na coluna

Na maioria das vezes, os traumas na coluna são causados por acidentes de trânsito — principalmente quando as vítimas não utilizam os itens obrigatórios de segurança, como capacete, em casos de ciclistas ou motociclistas, e o cinto de segurança, em casos de motoristas de carro, caminhão ou ônibus.

Outra causa muito comum de trauma na coluna se dá na população de pessoas idosas, tendo em vista que fragilidades relacionadas à idade podem ocasionar em mais quedas acidentais nessa faixa etária.

Outras lesões comuns são as torções, estiramento muscular que muitas vezes causa lombalgia, que é a dor na região lombar. Esse tipo de lesão ocorre tanto por maus hábitos posturais, como por prática de atividades físicas intensas sem o preparo necessário, ou ainda ao carregar pesos acima do que o seu corpo suporta.

A prática de exercícios regulares e tratamentos que fortalecem o corpo ajudam na prevenção de traumas na coluna. Imagem: Shutterstock

Mas como prevenir?

Em linhas gerais, o que os fisioterapeutas indicam é a prevenção, principalmente com a prática de exercícios regulares e tratamentos que fortalecem o corpo tanto nas regiões profundas como superficiais de pessoas na terceira idade e também das pessoas de outras faixas etárias que são sedentárias.Também as orientações posturais para a prática de atividades do dia a dia são imprescindíveis para manutenção da saúde da coluna vertebral.

Para esses casos, espaços especializados e com profissionais de saúde capacitados se tornam uma alternativa coerente para quem procura fortalecer o corpo ou fazer tratamentos para dores crônicas já existentes, isso porque aliar diferentes métodos pode ser algo vantajoso e que gera benefícios físicos mais rapidamente.

No caso de dor causada por má postura ou alteração musculoesquelética, o mais indicado são sessões de fisioterapia com o uso de exercícios estáticos conhecidos como RPG – Reeducação Postural Global e exercícios dinâmicos para o fortalecimento global e dos músculos do CORE (profundos).

A prática de Pilates também ajuda no alinhamento da coluna e na correção da postura bem como no fortalecimento global e manutenção da mobilidade corporal.

Para esse tipo de prática, um bom exemplo é a rotina integrada de tratamento e condicionamento físico que os pacientes encontram em espaços focados em ortopedia completa, que conseguem oferecer aos seus pacientes inúmeros tratamentos contínuos e complementares para a saúde da coluna.

Aliando técnica à tecnologia

Outro ponto que pode ser observado é que, além do acompanhamento de especialistas que espaços profissionais disponibilizam, ambientes equipados com tecnologia específica também permitem o acesso aos melhores tratamentos atuais, otimizando o processo de melhora dos pacientes.

Se você quiser saber mais informações sobre planos específicos de tratamento para a coluna ou outra dor crônica, seja qual for a sua idade, ou se você procura um espaço integrado para realizar seu tratamento, entre em contato com uma clínica especializada e conheça mais detalhadamente a sua atuação e abrangência.