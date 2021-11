Com corpo clínico especializado e estrutura moderna, a Clínica Artro, em Curitiba, oferece ortopedia completa aos seus pacientes

Responsável por diagnosticar e tratar dores crônicas, lesões, traumas ou para promover uma melhor qualidade de vida, a ortopedia é muito importante na prevenção, tratamento e recuperação de ossos, músculos, ligamentos e articulações do aparelho locomotor como um todo. Assim, quando falamos que a Clínica Artro conta com ortopedia completa, nos referimos ao conjunto de tratamentos e cuidados essenciais para a reabilitação total do paciente.

Realização de um sonho

A Artro nasceu do sonho em comum de um grupo de médicos de criar um espaço que integrasse todos os cuidados e serviços de ortopedia e condicionamento físico em um só lugar. Ao unir excelência médica, recursos de última geração, atendimento humanizado e uma estrutura única, a Clínica Artro está pronta para cuidar de toda e qualquer etapa de um tratamento ortopédico, sendo o bem-estar do paciente a maior prioridade.

Corpo clínico especializado

A Clínica Artro conta com um corpo clínico especializado, com formação nas melhores universidades e hospitais do Brasil e do mundo. Os médicos da Artro são referência em suas áreas de atuação e reconhecidos pela excelência no atendimento aos pacientes.

Composta por médicos ortopedistas, fisioterapeutas e educadores físicos, a equipe médica é especializada em coluna, cotovelo, joelho, mão, ombro, pé e tornozelo, quadril, infectologia, medicina esportiva, ortopedia pediátrica, reumatologia, traumatologia e tumores ósseos.

Localizada no Batel, em Curitiba, a Clínica Artro oferece ortopedia completa, centro de imagem, centro cirúrgico e fisioterapia. Imagem: Divulgação

Estrutura completa

Com uma equipe especializada e experiente, projetada para oferecer conforto e comodidade aos pacientes, as instalações contam com todos os recursos para oferecer um atendimento ortopédico integral.

Além da ortopedia, a clínica conta com pilates, fisioterapia, centro cirúrgico, centro de imagem e performance trainer — um espaço dedicado para atletas. Em um único local, você pode contar com todo o acompanhamento necessário para ter um diagnóstico preciso, exames de imagem com tecnologia de ponta, tratamento de lesões, procedimentos cirúrgicos e um melhor condicionamento físico.

