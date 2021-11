A Fisioterapia Esportiva é uma das principais formas de prevenir, acompanhar e tratar lesões. Conheça os benefícios para quem pratica esportes de lazer e para atletas de alta performance.

A fisioterapia pode ser extremamente benéfica para a saúde da população, ajudando a minimizar e tratar dores musculares agudas e crônicas. Porém, quando se trata de atletas de alto rendimento ou praticantes amadores, a fisioterapia esportiva é uma das principais formas de prevenir e minimizar lesões na prática de esportes.

Qual é o diferencial da fisioterapia esportiva?

Por acompanhar quem pratica exercícios físicos regularmente e até mesmo atletas e alto rendimento, o principal foco da fisioterapia esportiva é ajudar o atleta a ter o melhor desempenho possível, corrigindo possíveis alterações biomecânicas durante o gesto esportivo e treinamentos.

Quando o atleta sofre lesões, o objetivo da fisioterapia é devolver a funcionalidade e promover o rápido retorno ao esporte. No Clube de Reabilitação da Clínica Artro, o trabalho integrado entre Fisioterapeutas e Educadores Físicos favorece esse retorno com eficiência.

Clínica Artro – faça fisioterapia com profissionais especializados e uma estrutura moderna

Benefícios da fisioterapia esportiva

Com o acompanhamento fisioterapêutico focado na área desportiva, o atleta pode desenvolver maior confiança na sua força, agilidade e coordenação corporal, dessa forma, melhorando o gesto esportivo e ajudando na prevenção de lesões e no desempenho geral. É primordial o trabalho multiprofissional incluindo Fisioterapeutas e Educadores Física. Atletas de alto rendimento também buscam o tratamento fisioterapêutico caso haja alguma emergência e nos pós treinos para relaxamento, avaliações cinesiológicas e biomecânicas.

A fisioterapia esportiva ajuda tanto na prevenção como no tratamento de lesões. Imagem: Shutterstock

Como funciona a fisioterapia esportiva?

Para alcançar os objetivos do atleta, a fisioterapia esportiva compreende diversos recursos e técnicas que são aplicadas pelo fisioterapeuta, conforme cada caso e necessidades específicas do atleta/paciente. As técnicas manuais, treinamento funcional, eletroterapia, termoterapia, eletroestimulação e avaliação biomecânica e funcional com recursos tecnológicos de ponta são alguns dos recursos utilizados pela equipe de reabilitação esportiva na Clínica Artro:

O Clube de Reabilitação da Clínica Artro, em Curitiba, possui um time de profissionais especializados na prevenção e recuperação de lesões ortopédicas. Com atendimento personalizado, você pode contar com um amplo espaço e estrutura moderna, equipada para um tratamento eficaz.

Clique e agende sua consulta no Clube de Reabilitação da Clínica Artro para um acompanhamento completo.