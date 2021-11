Bastante comuns, as lesões no joelho podem causar entorse ou estiramento dos ligamentos colaterais. Entenda como acontecem, quais os sintomas e como é feito o diagnóstico.

As dores no joelho são um problema bastante comum, que pode afetar pessoas de diversas idades causando muito desconforto e até restrições físicas. Elas surgem por diferentes motivos, os mais comuns são contusões (quando o trauma é direto na articulação), ou entorses, que podem resultar em lesões de ligamentos, cartilagem, músculos e tendões.

Uma vez que se trata de uma parte do corpo que está em constante movimentação e o joelho trabalha de forma associada a outras regiões do corpo, uma lesão pode causar sintomas no próprio joelho ou até levar a outras lesões em regiões próximas.

Lesões de ligamentos

Basicamente, os ligamentos funcionam como “cordas” que ligam dois ossos controlando movimentos, evitando deslocamento excessivo e aumentando a estabilidade da região. Quando fazemos esforços repetitivos ou temos alguma lesão repentina, como excesso de flexão ou excesso de extensão súbita, podemos lesionar os ligamentos e tendões, causando, por exemplo, tendinites a instabilidade da articulação.

No caso dos ligamentos colaterais, eles são os responsáveis por estabilizar o joelho e impedir que a perna se mova lateralmente (para fora) e medialmente (para dentro). São eles que conectam o osso fêmur da coxa aos ossos da perna. As lesões do ligamento medial são as mais comuns, geralmente por estiramento excessivo no movimento de torção do joelho. Elas acontecem com rotações do corpo com o pé fixo no chão ou golpes na parte externa do joelho.

Sintomas e diagnóstico de lesões nos ligamentos

Geralmente, a entorse gera dor e inchaço no joelho, causando incômodo na movimentação e ao caminhar. No entanto, mesmo que não apresente grande inchaço, após a lesão é importante procurar um profissional especializado.

O médico irá realizar radiografias para descartar possíveis fraturas que podem estar associadas. Também pode ser solicitada uma ressonância magnética nuclear para detectar ruptura dos ligamentos colaterais e sua gravidade, além de outras lesões na articulação. A partir disso, será recomendado o tratamento adequado.

