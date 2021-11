Quem sofre de dores crônicas, lesões traumáticas do sistema musculoesquelético traumas ortopédicos podem precisar passar por um procedimento cirúrgico. A Clínica Artro conta com um centro cirúrgico especializado em ortopedia

O tratamento ortopédico é essencial para quem sofre de dores crônicas ou teve alguma lesão. Além de consultar um especialista, muitas vezes para fazer o diagnóstico completo pode ser necessário realizar diversos exames e até procedimentos cirúrgicos. Nesses momentos, é importante poder contar com um centro cirúrgico totalmente dedicado à ortopedia.

Na Clínica Artro, em Curitiba, você encontra soluções completas para problemas ortopédicos, com acompanhamento especializado desde o diagnóstico aos exames, cirurgia e internação até a reabilitação total do paciente para retorno às atividades.

Centro cirúrgico ortopédico

Pensado especificamente para procedimentos ortopédicos, o centro cirúrgico da Clínica Artro oferece praticidade, segurança e todo o cuidado que o paciente precisa. Buscando minimizar os riscos dos procedimentos cirúrgicos, a clínica conta com avaliação clínica pré-operatória e pré-anestésica, além de equipamentos de anestesia e monitoramento de última geração.

Visando evitar riscos de infecção e contaminação durante todo o processo, as salas cirúrgicas contam com filtro de barreira antibacteriana e viral, e um sistema de fluxo laminar que propicia um ar limpo sem contaminação.

Uma prioridade na Clínica Artro é oferecer um atendimento humanizado e ágil. Por isso, os equipamentos de última geração também permitem que procedimentos cirúrgicos sejam realizados de forma minimamente invasiva e por videoartroscopia.

Com atendimento humanizado e ágil, o centro cirúrgico da Clínica Artro oferece toda a estrutura para um procedimento seguro. Imagem: Divulgação

Equipe especializada

Muito mais que uma estrutura completa, a Artro também conta com um corpo clínico especializado em todas as partes do corpo humano. Os médicos ortopedistas têm formação nas melhores universidades e hospitais do Brasil e do mundo, sendo referência em suas áreas de atuação.

Além dos médicos especialistas, a equipe de enfermagem também tem todo o cuidado e atenção com gestão, assistência e procedimentos seguros. Tudo para que a sua experiência seja a melhor possível.

Hotelaria hospitalar

Claro que depois de um procedimento cirúrgico, também é extremamente importante tomar todos os cuidados para uma boa recuperação. A Clínica Artro oferece uma estrutura completa para oferecer uma estadia agradável aos pacientes, com suítes confortáveis que contam com TV a cabo, WiFi, frigobar, ar-condicionado e telefone.

Agende sua consulta na Clínica Artro e conte com as soluções de ortopedia completa para que seu procedimento cirúrgico seja um sucesso