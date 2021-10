Modalidade de atividade física e um dos métodos de fisioterapia, a prática contínua do Pilates traz diversos benefícios para a saúde e bem-estar como um todo.

Pilates no tratamento e prevenção de lesões

O Pilates é uma opção de atividade física muito benéfica para a saúde e qualidade de vida. Com resultados tanto físicos quanto mentais, o exercício físico e método da fisioterapia atua no desenvolvimento da estabilidade corporal, melhora a respiração, concentração e a flexibilidade, além de corrigir a postura, ajudando a prevenir e tratar dores e lesões. O Educador Físico utiliza o Pilates como uma das modalidades de atividade física. Já para fins de tratamento e prevenção de disfunções do corpo, compete ao Fisioterapeuta a avaliação do indivíduo, prescrição e utilização dos exercícios do método Pilates adequados para cada caso.

O objetivo da utilização do Pilates é a estabilização postural, melhoria da força muscular para desempenho das atividades de vida diária, mobilidade articular, equilíbrio corporal e harmonia das cadeias musculares entre outras, com vistas à melhora da condição de saúde.

Mais que ajudar a manter a forma, o Pilates também traz diversos benefícios para a saúde, inclusive auxiliando na prevenção e tratamento de doenças. A prática contínua previne dores nas costas, tendinites, problemas de postura e lesões musculares, melhorando a qualidade de vida como um todo.

Pilates nos problemas de coluna e postura

Para quem tem dores na coluna e em outras regiões do corpo pode ser difícil encontrar atividade física adequada.

Os exercícios do Pilates são programados individualmente para cada caso e os equipamentos que são utilizados possuem molas, planos deslizantes e controle das angulações – que trazem segurança nos movimentos e distribuem as forças aplicadas com proteção das articulações. A prática contínua do Pilates com alongamentos, fortalecimento de músculos superficiais e profundos previnem e tratam dores, desvios posturais e hérnias de disco.

Tratamento de doenças degenerativas ósseas e inflamatórias e Pós-Covid-19

Pacientes que sofrem com doenças reumáticas, osteoporose, tendinite, bursite, artrose e outras similares, também podem se beneficiar muito da atividade. Isso porque os exercícios do Pilates auxiliam no ganho de força, massa muscular e flexibilidade das articulações, como na melhora da respiração, ajudando a diminuir os sintomas e evolução das patologias.

Procure atendimento personalizado para adequar a prática de Pilates às suas necessidades e objetivos. | Foto: Shutterstock

Acompanhamento com profissionais especializados

A prática contínua de Pilates traz diversos benefícios para o corpo, mente e saúde como um todo, impactando diretamente na sua qualidade de vida. Não deixe de procurar um acompanhamento especializado e desfrute de uma vida muito mais saudável.

A prática contínua de Pilates traz diversos benefícios para o corpo, mente e saúde como um todo, impactando diretamente na sua qualidade de vida. Não deixe de procurar um acompanhamento especializado e desfrute de uma vida muito mais saudável.

