A cirurgia de coluna pode ser indicada para pacientes que sofrem de diferentes categorias de dores nas costas ou coluna vertebral. Entenda melhor como funciona.

Uma constante dor de coluna afeta a qualidade de vida, causando limitações no dia a dia. Atletas e pessoas ativas podem perder sua agilidade, disposição e até precisar se afastar das suas atividades.

Entre as principais causas de dores na coluna estão o desgaste natural das articulações da coluna, os movimentos repetitivos com objetos pesados, acidentes e pancadas na coluna, e até mesmo o excesso de exercícios físicos.

Além de causar dores crônicas, a dor na coluna pode dificultar a movimentação do corpo e causar sensação de formigamento ou dormência em pescoço, braços ou pernas.

Entretanto, nem todos os pacientes irão precisar de intervenção cirúrgica. Muitos casos são solucionados com medicamentos ou terapias complementares, como acupuntura e fisioterapia. As cirurgias são indicadas para casos bem específicos, extremos ou quando os tratamentos não são eficientes.

Por isso, é possível que o médico especialista recomende uma cirurgia de coluna.

Quando é indicado a cirurgia de coluna

A cirurgia nas costas procura fornecer uma cura para várias categorias de dor que os pacientes podem estar sentindo associadas às costas e coluna vertebral. Geralmente, antes de a cirurgia ser indicada, os pacientes fazem fisioterapia ou tratamento clínico com medicação.

Para pacientes que possuem graves danos à coluna, o procedimento cirúrgico pode ser a melhor, ou única, opção de recuperação. O diagnóstico deve ser feito pelo médico, com exame físico, de raio-x e, em alguns casos, ressonância magnética.

O tipo de cirurgia indicado depende das necessidades de cada paciente e do local onde apresenta dor, seja cervical, lombar ou torácica.

O médico ortopedista irá indicar o melhor tratamento clínico e avaliará a necessidade de cada paciente de realizar uma cirurgia de coluna. Imagem: Shutterstock

Os riscos de uma cirurgia de coluna e recuperação

Ao contrário do que muitos pensam, as cirurgias de coluna não resultam em perda de movimento. Com a evolução da medicina e da tecnologia, as cirurgias de coluna passaram a ser menos invasivas e com períodos mais curtos de recuperação.

O tempo de internação após cirurgia de coluna, seja cervical, lombar ou torácica, varia conforme o paciente e a cirurgia realizada. O tempo internado pode variar entre um a cinco dias.

Logo após a cirurgia é recomendado não levantar peso, dirigir e evitar movimentos bruscos. Uma recuperação completa leva em média 3 meses, mas varia conforme o local onde foi feita a cirurgia. Em muitos casos, para ter uma recuperação rápida e eficaz, o paciente é indicado à fisioterapia.

Tratamento com fisioterapia

A fisioterapia é um tratamento importante e recomendado para quem tem dores da coluna. As técnicas e os exercícios feitos pelo fisioterapeuta ajudam a diminuir a inflamação, alinhar as articulações e fortalecer a musculatura. Isso diminui a sobrecarga na coluna e, consequentemente, a dor.

