A estrutura e a rede de apoio dos pais é fundamental para o jovem no período de preparação para as provas do vestibular

Os anos dedicados a um curso de graduação são decisivos para a vida profissional de um jovem. Afinal, é na faculdade que ele tem a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário para exercer a carreira escolhida.

Mas até conseguir entrar no ensino superior, o estudante precisa enfrentar uma série de desafios durante a fase pré-vestibular, que vão além da rotina intensa de estudos.

Acima de tudo, a adolescência é uma fase de amadurecimento e, por isso, é normal nos depararmos com jovens sem saber como lidar com sentimentos e sensações conflitantes, como expectativas e a ansiedade. Nessas horas, o apoio da família é fundamental.

No entanto, muitos pais não sabem como agir ou o que fazer para orientar os filhos nesta etapa decisiva da vida deles. Se você está passando por isso, as dicas deste conteúdo vão te ajudar.

Controlar a ansiedade é um bom começo

Se a ansiedade insiste em fazer parte da rotina dos pré-vestibulandos, com alguns pais não é diferente. Na verdade, ambos vivenciam no dia a dia as dificuldades e as tensões, mesmo estando em lados distintos da preparação para a vida acadêmica.

E embora a intenção seja a melhor possível, muitas vezes, ao invés de ajudar, alguns familiares conseguem atrapalhar ou apavorar os jovens. Afinal, os pais também criam expectativas sobre o futuro profissional de seus herdeiros.

Por isso, é essencial conversar bastante com os filhos, passando tranquilidade, alegria e mostrando que este desafio é o início da próxima fase da vida.

Cuidado com a pressão

Para ajudar seu filho a passar no vestibular, você também precisa distinguir uma pressão saudável da cobrança excessiva.

Claro, a pressão exercida pelos pais pode ajudar o adolescente a criar uma rotina produtiva, mas é preciso saber dosar. Ou seja, se o seu filho estuda todos os dias, não tem porque criar um ambiente de cobrança.

Ajude no planejamento de estudos

Você é uma pessoa organizada, que tem facilidade de planejar seu tempo e suas atividades? Que tal ajudar seu filho com a estruturação da rotina de estudos dele?

Ajude-o a criar uma agenda semanal, onde é possível definir os horários de estudo e de outras tarefas do dia a dia, como levar o cachorro para passear, assistir um filme com os amigos, almoçar com os avós, entre outras coisas.

Respeite o cansaço do candidato

Ficar estudando por longas horas, ignorando o cansaço, não vai fazer com que o rendimento melhore. O estudo é uma espécie de exercício para o cérebro e, por isso, o descanso é fundamental, pois ajuda a fixar os conteúdos e preparar a mente para uma boa performance.

Então, se você costuma exigir que seu filho estude horas e mais horas por dia, sem dar importância para o estado físico e mental dele, saiba que isso derruba o nível de atenção e dificulta a aprendizagem dele.

A diversão faz parte da preparação

Esqueça aquela história de “enquanto você se diverte, o concorrente está estudando”. A única utilidade dessa frase é gerar pressão desnecessária no seu filho.

O fato dele sair para encontrar os amigos ou realizar alguma atividade prazerosa não significa que ele abandonou a preparação. Nunca esqueça: o descanso e o relaxamento são ingredientes de uma rotina equilibrada de estudos.

Exercite a compreensão

Muitas horas de estudo e abdicação de momentos de lazer com amigos e a família. Esses são alguns dos sacrifícios enfrentados por quem deseja fazer uma boa prova de vestibular.

Nesse período, alguns pais cobram dos filhos a presença em eventos familiares, pois ignoram que o vestibulando precisa manter o foco na rotina intensa de estudos e aproveitar o tempo livre para descansar e relaxar a mente.

Não esqueça, tudo que o estudante precisa é de compreensão e tranquilidade. Sendo assim, evite barulhos em casa e intromissões constantes capazes de tirar a concentração.

Por outro lado, é preciso que o estudante também descanse e tenha alguns momentos de lazer. Sobrecarregar a cabeça e descansar pouco pode ser um problema.

Parceria nas vésperas das provas

Se a tensão já existe durante o período de preparação, nos dias que antecedem as provas do vestibular ela só aumenta. Por isso, estabeleça uma parceria com o vestibulando e ofereça apoio emocional.

Após um ano inteiro de sacrifícios e dedicação, ele merece tirar o pé do acelerador e aproveitar momentos prazerosos com a família, como uma viagem no final de semana.

Aliviar as tensões é fundamental para recarregar as energias e, assim, conseguir enfrentar os desafios da rotina, como uma bateria de provas do vestibular.

Atenção ao Dia D

Não deixe seu filho passar a noite que antecede a prova em claro, revisando conteúdos. Ajude a distraí-lo e garanta uma relaxante noite de sono para ele.

Além disso, forneça uma alimentação adequada pela manhã, sem exageros ou comidas pesadas, e ajude-o a preparar o lanche e a água para a prova.

Se possível, acompanhe o vestibulando ao local dos testes. Caso ele demonstre baixa expectativa em relação às notas, não cobre e mostre para ele o valor do esforço dele nos últimos meses.

Suporte educacional que dá resultado

Neste período tão importante e decisivo para a vida do jovem, o suporte da escola ou cursinho é fundamental tanto para o estudante como também para a família.

