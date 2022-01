Além da qualidade dos professores e da estrutura, outros critérios devem ser considerados antes de escolher uma instituição

Seu filho está empenhado em conquistar uma vaga no ensino superior e, para isso, deseja ingressar em um cursinho pré-vestibular, pois deseja organizar a rotina de estudos e intensificar a preparação. Já você, deve decidir onde matriculá-lo.

Esta é uma decisão muito importante, afinal, a qualidade do ensino influencia diretamente no sucesso do candidato. Por isso, muitos pais ficam em dúvida sobre quais aspectos analisar na hora de escolher um curso para colocar o vestibulando.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a decisão não deve ser baseada exclusivamente na infraestrutura e no talento do corpo docente. Claro, isso é muito importante, mas existem outros critérios que devem ser levados em conta.

A importância do curso pré-vestibular

Antes de decidir, precisa estar claro para você qual é a importância do cursinho na preparação do jovem, mesmo que ele tenha feito um bom ensino médio, em uma instituição de qualidade.

O conteúdo que ele adquiriu na escola foi apresentado de forma diluída e gradual. No entanto, neste momento em que é necessário focar no vestibular, toda a matéria precisa ser acessada simultaneamente e, por isso, o vestibulando deve usar ao máximo a capacidade de memorização.

Além disso, o cursinho ajuda o aluno a desenvolver o preparo lógico e a aplicação inteligente dos conteúdos. Isso é decisivo para realização deste tipo de exame.

O candidato também necessita memorizar fórmulas e ficar atento às notícias e acontecimentos políticos e econômicos importantes do ano, pois existe uma probabilidade maior de tópicos relativos a esses assuntos serem cobrados nas provas.

Nesse sentido, o cursinho orienta de forma estratégica os estudos finais, tornando a preparação mais objetiva e direcionada para o que realmente interessa.

Perfil da equipe

O professor de cursinho é diferente do educador do ensino médio, justamente porque a preparação para o vestibular precisa ser ágil e direcionada aos conteúdos abordados na prova.

Então, o instrutor deve criar atalhos para que o aluno acesse o conhecimento, ensinar técnicas de memorização e utilizar ferramentas mais criativas para prender a atenção.

O que faz a diferença na preparação do vestibulando não é o que deve ser estudado, mas como isso é feito. Por isso, o cursinho deve ter uma equipe experiente, capaz de mapear a probabilidade de cobrança de cada assunto e, assim, focar no que tem mais chances de cair.

Conheça o Dynamax, o melhor preparatório para cursos da área da saúde.

Qualidade da estrutura

Visite a instituição antes de matricular seu filho e tenha atenção quanto à estrutura oferecida: verifique as condições das salas de aula (inclusive a iluminação, ventilação e cadeiras).

Também é importante se certificar dos outros equipamentos disponibilizados, como bibliotecas e qualidade do acervo, salas de estudo, laboratórios de informática e áreas para descanso.

Metodologia de ensino

Se o perfil do professor não deve ser aquele tradicional de escola, os métodos de ensino também não. Afinal, há pouco tempo, muitas dicas e fórmulas para memorizar e conteúdos a estudar.

Por isso mesmo, a criatividade do instrutor faz toda a diferença. Além disso, a instituição precisa compartilhar dessa metodologia de ensino diferenciada e proporcionar condições para o aprendizado mais estratégico.

Ferramentas de ensino

Materiais de apoio e outras ferramentas são fundamentais para o sucesso da metodologia de ensino e, consequentemente, para o desempenho do aluno.

Seu filho não será aprovado apenas assistindo aulas. Por isso, as apostilas atualizadas, a biografia indicada e os outros materiais, como videoaulas, aulões, simulados e eventos ofertados são tão importantes.

Tenha também atenção quanto aos conteúdos complementares e às leituras sugeridas pelo cursinho para além da sala de aula, o que pode ser um diferencial na hora da prova.

Pesquise com calma

Não espere as aulas começarem para pesquisar em qual cursinho irá matricular seu filho. A calma é essencial para escolher uma instituição de qualidade.

Examine com cuidado todas as opções, sente-se com seu filho para conversar e visite com ele as estruturas que mais se encaixam nos critérios.

Não esqueça, os pais têm um papel fundamental no período pré-vestibular dos jovens, não apenas pelo suporte financeiro, mas também pelo apoio psicológico.

Conheça o Sistema Educacional Dynâmico

Com o compromisso de preparar alunos para o vestibular, conquistando altos índices de aprovação, o Colégio e Pré-Vestibular Dynâmico oferece ao jovem tudo o que ele precisa para alcançar uma vaga no Ensino Superior.

Salas de aula confortáveis, salas de apoio, biblioteca, aulões, simulados e outros eventos decisivos para a boa preparação do vestibulando fazem parte do cursinho do Dynâmico.

A instituição disponibiliza 6 modalidades de curso para vestibulares, Enem e Concurso CFO: Extensivo (duração anual), Dynamax (voltado para candidatos da área de saúde), Intensivão (em média 7 meses), Pré-Enem, Semiextensivo (início no segundo semestre) e Super 2ª Fase.

Clique aqui e descubra qual modalidade se encaixa melhor na preparação do seu filho e garanta a aprovação dele no vestibular.