O Colégio Dynâmico oferece uma preparação melhor para os jovens que estão no terceiro ano e desejam passar no vestibular

Muitos jovens ingressam no cursinho pré-vestibular quando chegam ao último ano do ensino médio, pois sentem a necessidade de aumentar as chances de conquistar uma vaga na universidade.

Isso acontece porque os pais e os vestibulandos entendem que, no Ensino Médio, os professores ensinam os conteúdos com o objetivo exclusivo de fazer o aluno assimilar os conceitos.

Já no curso preparatório, o foco é capacitá-lo para passar no vestibular, com aulas mais objetivas, estratégicas e direcionadas para resolução das provas.

No entanto, a jornada dupla de aulas pode provocar desgaste e sobrecarga, comprometendo o rendimento nos estudos e, consequentemente, o desempenho do candidato no dia da prova.

O Colégio e Pré-vestibular Dynâmico encontrou a solução para quem está prestes a vivenciar esta fase. O Terceirão do Dynâmico é o terceiro ano do Ensino Médio com metodologia de cursinho.

O melhor das duas experiências

Se nos cursinhos os alunos buscam um reforço na preparação para o vestibular, no último ano do ensino médio o foco é nas notas, já que eles precisam concluir os estudos neste nível.

Por isso, o objetivo dos professores com as aulas é diferente nas duas modalidades de ensino. O que justifica a carência de muitos alunos por uma preparação mais estratégica para o vestibular, quando chegam ao final do ensino médio.

Com as aulas do terceiro ano acontecendo na mesma sala do cursinho pré-vestibular, a turma do Terceirão do Dynâmico atende às duas necessidades: obter o conhecimento direcionado para passar nas provas da escola, bem como a preparação necessária para aprovação em um curso de graduação.

Como funciona o Terceirão do Colégio Dynâmico?

O terceiro ano do colégio curitibano compartilha das mesmas aulas da turma preparatória para o vestibular, mas precisa fazer as provas de avaliação das matérias do ensino médio.

Outro diferencial do Dynâmico é o ensino híbrido, através do qual algumas pessoas assistem às aulas de casa, ao vivo, podendo interagir, fazer perguntas e esclarecer dúvidas da mesma forma.

Vale destacar que a turma do Terceirão continua tendo aulas extracurriculares, como educação financeira, assim como o primeiro e segundo ano do Ensino Médio.

Diferenciais do Terceirão do Colégio Dynâmico

O último ano do colégio é um período marcado por expectativas, desafios e escolhas. Por isso, o suporte dado pela instituição de ensino é fundamental para o futuro do jovem.

Por saber disso, o Dynâmico disponibiliza a seus alunos uma equipe de professores especialmente preparada, material didático atualizado e aulas de acordo com as necessidades da melhor preparação para vestibulares e ENEM.

Além da rotina de aulas, ao longo do ano são realizados projetos e eventos com o objetivo de promover o desenvolvimento intelectual e crítico dos alunos.

