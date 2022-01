Os pais podem ter papel fundamental no controle de ansiedade dos filhos

A fórmula para ir bem nos vestibulares e exames é muito mais complexa do que apenas saber o conteúdo. A preparação prévia e o controle emocional são fatores que podem alterar os resultados finais do aluno.

A ansiedade pré-vestibular é algo muito recorrente nos adolescentes. É extremamente cansativo e estressante para um aluno fazer uma prova que pode decidir todo o seu futuro. Medo do fracasso, falta de tempo para preparação adequada ou experiências ruins com exames anteriores, podem abaixar ainda mais o rendimento do estudante.

Mesmo não estando ao lado dos filhos durante as provas, os pais podem ter uma extrema importância na preparação pré-vestibular. Sabendo disso, o Colégio e Pré-vestibular Dynâmico preparou quatro dicas para o auxílio de seus filhos nesse momento tão crucial da vida deles:

1 – Cuidados com a saúde

Em momentos como esse, os alunos, na grande maioria das vezes, ficam com tarefas e conteúdos acumulados. Como consequência, os vestibulandos acabam deixando de cuidar da própria saúde física e mental, dando foco total aos estudos.

Essa prática, além de diminuir o rendimento nos estudos, pode levar à exaustão e ser extremamente prejudicial na hora da prova.

Por isso, oferecer refeições regulares e nutritivas em casa, auxiliar os filhos na regulagem de sono diário, incentivar a prática de exercícios físicos e até promover momentos de lazer podem ser um grande diferencial para o aumento de desempenho dos estudantes.

2 – Organização de horários

Com a incontável quantidade de informações recebidas diariamente, é extremamente complicado a organização de horários e atividades para o estudante. Organizar um cronograma e criar uma rotina torna a vida de qualquer vestibulando muito mais produtiva.

Sabendo disso, é extremamente importante que os pais auxiliem seus filhos nessa organização diária. Não é preciso fazer um controle total e rígido sobre tudo, mas conversas e regras podem ajudá-lo a se organizar.

3 – Seja um parceiro nas vésperas do vestibular

Quando a prova vai se aproximando, a ansiedade vem batendo cada vez mais forte nos estudantes. Nessa hora, é extremamente importante que os pais sejam como um porto seguro para os filhos e ofereçam todo apoio emocional que eles precisam.

Que tal fazer um passeio divertido alguns dias antes da prova? Ou talvez uma viagem no final de semana anterior? Distraí-lo e dar a atenção que ele precisa pode aliviar muito a ansiedade pré-prova.

4 – Equilíbrio entre indiferença e pressão

Tentando ajudar, muitos pais acabam cobrando demais dos filhos e criando uma pressão que atrapalha os estudantes. Existem outros casos, onde a família acaba dando muita liberdade aos alunos e parecem indiferentes ao seu futuro.

Achar um equilíbrio entre os dois casos torna a relação entre pais e filhos perto do ideal. O estudante já sofre pressão diariamente da escola, dos amigos e de si próprio. A melhor opção é fazer um acompanhamento rotineiro, mas também acreditar na capacidade do seu filho, deixando-os mais tranquilos algumas vezes.

A autoconfiança também é uma parte importante no momento do exame.

No Colégio e Pré-vestibular Dynâmico, os professores tentam trabalhar diretamente na mentalidade dos estudantes para que confiem no próprio potencial.

Além disso, os professores buscam orientar e dar dicas de como o estudante pode ficar mais focado e controlar mais a ansiedade.

Para mais informações, você pode entrar em contato com o número (41) 3324-3888 ou clique aqui para falar pelo Whatsapp.