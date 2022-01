Com experiências práticas do Colégio Dynâmico, é possível desenvolver e expandir as áreas de conhecimento do aluno

Quando tentamos avaliar a inteligência das crianças e dos adolescentes, normalmente as notas escolares são usadas como principal parâmetro. Apesar de prático, essa metodologia de avaliação não avalia todos os âmbitos de inteligência de uma pessoa e não é a utilizada no mercado de trabalho e .

Na década de 90, o psicólogo Howard Gardner criou a chamada teoria das inteligências múltiplas. Ele explica que a inteligência não pode ser vista apenas como uma dimensão e, sim, como algo que abrange uma série de áreas diferentes.

Gardner afirmava que a inteligência precisa ser avaliada por vários aspectos e que cada pessoa possui diferentes tipos de mentes, deixando claro que o sistema de avaliação tradicional não consegue abranger tudo.

Entendendo essas novas maneiras de desenvolvimento e avaliação, é possível preparar os estudantes para chegarem à vida adulta com várias áreas de inteligências bem desenvolvidas. Pensando nisso, o Colégio e Pré-vestibular Dynâmicoincluiu na grade horária dos estudantes, diversas atividades extracurriculares, para que possam incentivar e aprimorar as habilidades dos alunos:

Educação Financeira

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o endividamento dos brasileiros vem crescendo cada vez mais. Inúmeras estratégias são feitas para tentar amenizar a inadimplência, mas nada disso seria necessário se desde cedo as crianças aprendessem a lidar com o dinheiro.

O Dynâmico oferece a aula de educação financeira para que os jovens aprendam a administrar desde cedo as finanças. A matéria vai muito além da organização financeira individual, pois ao ensinar os jovens a lidar com o particular, eles serão capazes de impactar o todo.

Aulas Laboratoriais

Para estimular ainda mais a inteligência dos estudantes, os conteúdos ensinados dentro da sala de aula devem passar para a parte mais lúdica da experimentação. As aulas laboratoriais, além de auxiliar os alunos na fixação, instigam a curiosidade e a criatividade, fomentando a capacidade de pensamento crítico.

Com aulas práticas laboratoriais de Química, Física e Biologia, o Dynâmico, em conjunto com os professores, entende que as aulas podem aprimorar e descobrir novas habilidades dos alunos, os preparando cada vez mais para o mercado de trabalho.

Visitas ao museu

As visitas ao museu também são extremamente importantes para o desenvolvimento da curiosidade e para o auxílio da fixação de conteúdos. A ida ao museu em períodos escolares, é capaz de instigar a criatividade dos estudantes, além de aumentar o acesso à cultura, tornando a arte como algo divertido.

O Colégio e Pré-vestibular Dynâmico prepara diariamente os alunos para chegarem à vida adulta e se sentirem adaptados aos novos desafios. Além de todas essas aulas, o Dynâmico também oferece aulas de canto, aulas de programação, entre várias outras atividades extracurriculares.

