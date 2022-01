Além de testar o conhecimento, os simulados têm o objetivo de habituar o estudante com o formato, o tempo e o clima de prova

Ver seu filho aprovado no vestibular e com um bom desempenho é um dos grandes objetivos do Colégio e Pré-vestibular Dynâmico. E, dentre as inúmeras estratégias para que essas metas sejam alcançadas, uma delas é a aplicação periódica de simulados, trazendo experiências cada vez mais próximas dos exames reais.

Como o próprio nome diz, os simulados têm como função recriar o ambiente das provas e exames que dão passagem para as universidades desejadas para cada aluno. Eles são de extrema importância para o estudante, pois, por meio deles, o pré-vestibulando consegue experimentar como é um dia de prova: o ritmo das questões e respostas, o tempo total da prova, o cansaço, o planejamento.

Ajuda na mentalidade

Qualquer prova admissional traz uma carga e uma pressão muito grande para quem a realiza. O nervosismo e a ansiedade antes de exames como o ENEM e vestibulares podem ser um dos grandes vilões dos estudantes, principalmente quando estão fazendo uma prova pela primeira vez.

Sabendo disso, um dos motivos para a aplicação do simulado é a familiarização dos alunos com exames neste formato. Várias questões são retiradas dos exames oficiais das instituições, o que deixa o aluno com mais entendimento de como serão as perguntas e de como funciona a prova.

Tempo e desgaste

Durante os vários anos na escola, as provas tradicionais não costumam passar de 2 horas. Com pouca experiência, é muito difícil os alunos conseguirem administrar o tempo nos exames que possuem muito mais questões. Além disso, o desgaste mental é muito grande nas provas mais longas.

Fazendo simulados, o aluno começa a entender melhor quanto tempo demora para fazer uma questão e de quanto precisa para escrever uma redação.

O simulado também o auxilia a entender até onde sua mente e seu corpo aguentam. Aos poucos, o aluno começa a ganhar experiência neste tipo de exame e consegue pensar em estratégias para executá-los da melhor maneira.

Auxílio no aprendizado

Quando o simulado é feito de maneira recorrente, o aluno consegue receber um feedback regular sobre seu desempenho em todas as matérias. Com isso, ele é capaz de entender em quais matérias está mais preparado e quais está tendo mais dificuldade, facilitando a divisão de estudos e revisões.

O simulado também auxilia diretamente na fixação da matéria, pois ao fazer exercícios e responder as perguntas, o cérebro humano consegue fixar mais facilmente o conteúdo.

O Colégio e Pré-vestibular Dynâmico pensa sempre no melhor estilo de aprendizado para o seu filho, trazendo sempre uma dinâmica de alta performance. Os simulados são mais uma das maneiras que auxiliam diretamente na aprovação dos alunos nos vestibulares.

