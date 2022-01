Mais do que ensinar os conteúdos das matérias, a escola deve ajudar a transformar o jovem em um indivíduo atuante na sociedade

A parceria entre família, escola e sociedade é fundamental para que os jovens consigam desenvolver competências e habilidades necessárias para o exercício da cidadania e qualificação profissional.

Afinal, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”.

Ou seja, esta é uma responsabilidade compartilhada que tem o objetivo de promover a formação de cidadãos conscientes e conhecedores de seus direitos e deveres.

Qual a importância desta parceria para a educação do jovem?

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a educação não é uma responsabilidade exclusiva da escola. Na verdade, a ação conjunta com a família e a sociedade é um dos principais componentes para o sucesso do desenvolvimento humano.

Nesse sentido, escola e parentes conseguem oferecer, simultaneamente, valores fundamentais para vida em sociedade, como: cidadania, pensamento crítico, respeito ao próximo e às diferentes opiniões, empatia, habilidades artísticas e esportivas, entre outros.

Vantagens da parceria entre escola e família

Com as novas tecnologias aplicadas à metodologia escolar, como as aulas online, ocorreu uma aproximação consideravelmente maior entre os pais e a instituição de ensino.

A escola trouxe a família para sua rotina e quem mais saiu ganhando foram os estudantes, pois foi criada uma relação de cooperação e confiança, importante para potencializar o processo de aprendizagem.

Muito além do conteúdo

O foco da educação no ambiente escolar deve ir além dos processos de escolarização e avaliação tradicionais. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento integral do indivíduo, de suas competências e habilidades enquanto cidadãos.

Neste sentido, o Colégio e Pré-Vestibular Dynâmico procura formar pessoas pensantes e, para isso, estimula a análise de vários aspectos de um mesmo tema.

Afinal, são esses jovens que irão conduzir a sociedade no futuro e, portanto, eles precisam conhecer bem a sua história e cultura, a constituição social da sua realidade, os aspectos étnicos e religiosos, questões de gênero, entre outros pontos.

Como escolher uma escola que desempenhe seu papel no desenvolvimento do aluno?

Na hora de escolher a escola do seu filho, é importante observar se ela é capaz de transformá-lo em um indivíduo atuante na sociedade, com pensamento crítico e condições de enfrentar os desafios do dia a dia.

É necessário saber qual é o foco dado pela instituição para o processo de ensino-aprendizagem, pois é fundamental que o colégio não esteja direcionado exclusivamente ao ensino dos conteúdos para passar nas provas.

Neste sentido, a proposta do Colégio Dynâmico é valorizar as competências individuais, para que cada jovem explore suas capacidades físicas e intelectuais, destacando-se como um sujeito autônomo na busca do conhecimento e no desenvolvimento de suas habilidades.

Com base nisso, a instituição também proporciona aos alunos atividades extracurriculares para ajudá-los no desenvolvimento pessoal e profissional:g

Palestras sobre Educação Financeira;

Aulas de Programação (TI);

Feira de Profissões;

Pesquisa Científica;

Teatro;

Laboratório Multifuncional;

Aula de Campo;

Visita a museus.

