Entenda as vantagens de fazer um cursinho pré-vestibular específico para Medicina

O curso de Medicina costuma ser o mais disputado nos vestibulares e o que precisa das maiores notas para aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para conseguir a sua vaga, os estudantes normalmente precisam traçar um plano de estudos diferenciado e muito mais específico do que para outros cursos.

Existe uma grande dúvida na maioria dos pais, tentando compreender se realmente vale a pena pagar um cursinho mais específico para seus filhos, que estão tentando a aprovação em cursos como Medicina ou outros na área de saúde.

A resposta é sim! Existem diferenças nestes tipos de curso que podem fazer seu filho estar mais preparado que os seus concorrentes.

Vantagens de um curso focado na área da saúde

Um cursinho especializado na área da Saúde irá preparar seu melhor seu filho para um processo seletivo de alto nível. O preparatório é diferente do tradicional e engloba uma série de fatores que acabam aumentando o desempenho do aluno, como a alta experiência dos professores neste estilo de prova, que acabam passando dicas e compreendendo como o aluno se sente neste momento tão complicado.

Outro ponto importante a ser analisado é que os cursinhos tradicionais tentam dividir os conteúdos igualitariamente para que o candidato consiga um aprendizado linear.

Porém, em vestibulares de Medicina e na área da saúde, matérias como Biologia, Química e Redação tem um peso maior na nota final do candidato. Isso faz com que os pré-vestibulandos precisem de um conhecimento mais amplo e um reforço maior.

Cursinhos especializados em Medicina aumentam a carga horária nessas matérias e dão enfoques mais específicos no conteúdo. Essas diferenças podem ajudar a garantir a vaga do seu filho na faculdade e não apenas a passagem da nota de corte da primeira para a segunda fase.

Os cursinhos de Medicina também contam com plantões de dúvidas específicos para os alunos, com horários e profissionais dedicados exclusivamente para os alunos matriculados nessas turmas. O que dá mais tempo e tranquilidade para os estudantes que estão com dúvidas sobre o conteúdo.

Pensando em tudo isso, o Colégio e Pré-vestibular Dynâmico criou um curso especializado para as áreas da saúde chamado Dynamax.

O Dynamax é recomendado para os estudantes que pretendem ingressar em cursos como Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.

O curso conta com aulas específicas desde o começo (biologia, química e redação), o material é próprio e as aulas são realizadas três vezes na semana: segundas, quartas e sextas, das 14h10 às 17h20.

Para mais informações, você pode entrar em contato com o número (41) 3324-3888 ou clique aqui para falar pelo Whatsapp.