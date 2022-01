A união do ensino remoto e presencial possibilita ao aluno ter acesso a novas ferramentas para potencializar o aprendizado

As instituições de ensino estão cada vez mais próximas da tecnologia, disponibilizando para os alunos novas ferramentas de aprendizagem. O ensino híbrido é um dos modelos que ganhou força último e já está presente, inclusive, no dia a dia dos cursos pré-vestibulares.

Através desta metodologia, o jovem tem a possibilidade de consumir os conteúdos de forma específica. Ou seja, seu processo de aprendizagem mescla instrumentos do ensino presencial e a distância.

O Colégio e Pré-Vestibular Dynâmico é um bom exemplo, porque em todas as salas do cursinho preparatório para o vestibular existe uma câmera para transmitir ao vivo aos estudantes em casa.

A união das modalidades online e presencial

Cada pessoa tem um ritmo, nível e forma de aprendizagem e, por isso, o sistema educacional precisa entender que o processo de cada aluno é único.

Sendo assim, quando as instituições passam a considerar as particularidades de cada jovem e, assim, disponibilizam uma série de instrumentos capazes de facilitar o acesso ao conhecimento, o modo de ensinar consegue ser bom para todos.

Com base nisso, surge a metodologia híbrida de aprendizagem, ou ensino semipresencial, unindo a educação presencial e a online.

A tecnologia como ferramenta de suporte

A internet é uma ferramenta muito importante para quem deseja conquistar uma vaga na universidade, principalmente quando o vestibulando tem o suporte de uma instituição como o Dynâmico.

Isso porque o cursinho curitibano consegue ajudar o aluno a direcionar a preparação e aproveitar todos os benefícios do ensino remoto, no conforto de casa, sem perder conteúdos relevantes.

Ao mesmo tempo que o jovem tem autonomia para orientar os seus estudos, da forma que for mais produtiva, ele conta com o acompanhamento e o direcionamento de professores, sem perder conhecimento.

Mesmo assistindo em casa as aulas do cursinho pré-vestibular do Dynâmico, o estudante pode interagir com os professores e colegas de sala, comentar os assuntos ou tirar dúvidas, como qualquer pessoa que está no presencial

Além disso, na sala de aula física existe uma televisão mostrando os comentários e dúvidas do online. Inclusive, quem está em casa e deseja ligar a câmera e o áudio para aparecer e falar, também pode.

Com este formato, o Dynâmico tem alunos de outras cidades do estado do Paraná.

As vantagens do ensino híbrido para o vestibulando

Quem mais ganha com o modelo híbrido é o estudante, que tem a sua disposição novas ferramentas de suporte para potencializar o aprendizado, importante também para alimentar a motivação.

Sem deixar de lado o suporte e a experiência do ensino tradicional, o jovem tem acesso aos recursos e vantagens de um ambiente virtual de aprendizagem, ganhando mais flexibilidade e autonomia nos estudos.

No caso do vestibular, a metodologia de ensino híbrida ajuda os alunos a compreenderem melhor os assuntos estudados, não ficando restritos a apenas decorar macetes para a hora da prova.

O jovem desenvolve, ainda, várias habilidades cognitivas e sociais, assim como também melhora a retenção dos conteúdos, o que contribui para manter a tranquilidade e a confiança.

Conheça o modelo de ensino do Colégio e Pré-Vestibular Dynâmico

Com o compromisso de preparar alunos para o vestibular, conquistando altos índices de aprovação, o Dynâmico consegue entregar qualidade de ensino tanto na modalidade híbrida como presencial.

Assim, independente da modalidade de aprendizagem, o jovem tem tudo o que ele precisa para alcançar uma vaga no Ensino Superior.

O Dynâmico disponibiliza 6 opções de cursos preparatórios para vestibulares e Enem: Extensivo (duração anual), Dynamax (voltado para candidatos da área de saúde), Intensivão (em média 7 meses), Pré-Enem, Semiextensivo (início no segundo semestre) e Super 2ª Fase.

