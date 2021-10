Alunos do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria conquistam vaga na pré-seleção para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2022 na França

Em um ano marcado por muitas mudanças e adaptações, especialmente para as instituições de ensino brasileiras, a XXIV edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) bateu recorde de inscritos: mais de 900 mil alunos matriculados em mais de 10 mil escolas de duas mil cidades brasileiras participaram do evento que, pela primeira vez, foi realizado em formato híbrido (presencial e virtual).

Entre os estudantes de todo o Brasil, Ever Felliphe Sousa da Costa, da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria – CIC, em Curitiba, gabaritou a prova de nível 4, aplicada aos alunos do ensino médio e, além de medalha de ouro, ainda conquistou vaga na pré-seleção para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2022, que será realizada na cidade de Lyon, na França.

Ao todo, os Colégios Sesi da Indústria no Paraná levam nove estudantes premiados com 05 medalhas de Ouro, 03 medalhas de Prata e 01 medalha de Bronze, para a pré-seleção. “Estamos muito felizes e orgulhosos dos nossos alunos que participaram da Olimpíada. Uma das premissas do Colégio Sesi da Indústria, por meio de sua metodologia, é trabalhar para que os alunos tenham senso crítico e capacidade de resolver problemas, e que desenvolvam seu conhecimento e suas habilidades para as áreas Steam. É gratificante vê-los conquistando esses resultados”, destaca Jacielle Feltrin, Gerente de Educação e Negócio do Sistema Fiep.

“Fiquei empolgado com a oportunidade de participar de uma Olimpíada de Astronomia e apostei nessa ideia. Me dediquei ao máximo e consegui gabaritar a prova e ser classificado para a seletiva internacional. Com o apoio dos meus professores, quero me esforçar para ficar entre os 40 selecionados para compor o time da equipe brasileira para as Olimpíadas Internacionais”, comenta Ever.

No total, são 8.700 alunos de Ensino Médio em todo o território nacional convocados para as seletivas que acontecem, de forma online, nos meses de setembro, outubro e dezembro. Ao lado de Ever, participam outros oito alunos do Ensino Médio dos Colégios Sesi da Indústria do Paraná, medalhistas de ouro, prata e bronze nesta XXIV OBA. Os 200 melhores serão selecionados para um treinamento intensivo, programado para acontecer no mês de março de 2022, no Rio de Janeiro, com provas teóricas, observacionais reais ou em planetário, e de cartas celestes. Ao final deste processo, os 40 estudantes com os melhores resultados irão compor as equipes brasileiras para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2022: XV IOAA – International Olympiad of Astronomy and Astrophysics, e XIV OLAA – Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica.

Ao todo, a XXIV OBA contou com 18.090 estudantes paranaenses inscritos por meio de 384 escolas no Estado e os alunos dos Colégios Sesi da Indústria classificados para a seletiva internacional são de Curitiba, São José dos Pinhais, Umuarama e União da Vitória. As medalhas serão enviadas pela organização do evento para as instituições de ensino no mês de novembro, quando poderão organizar cerimônia de premiação, de acordo com as condições sanitárias que estiverem em vigor dentro do contexto da pandemia de covid-19.

Colégio Sesi da Indústria em São José dos Pinhais também é destaque em Olimpíadas do Conhecimento:

Olimpíada Internacional de Astronomia

Entre os estudantes de todo o Brasil, Pedro Henrique Perreira Deguchi, da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria Afonso Pena, em São José dos Pinhais, conquistou a medalha de Prata e uma vaga na pré-seleção para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2022, que será realizada na cidade de Lyon, na França. “É uma experiência muito boa participar de olimpíadas de modo geral. Elas agregam e aprimorando bastante o conhecimento nas áreas de exatas, física e matemática, além de possibilitar conhecer pessoas de outros lugares e de outras culturas”, comenta Pedro que pretende cursar Engenharia Aeroespacial ou Astrofísica.

Olimpíada Nacional de Ciências – edição 2020

Em decorrência da pandemia, a 2º fase da Olimpíada Nacional de Ciências – edição 2020, assim como a divulgação dos resultados e o envio de Medalhas foi adiado e alterado para o ano de 2021. Adelle Inácio Arruda, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, já está com a sua medalha na mão. “Foi muito divertido participar dessa Olimpíada. Esse tipo de conhecimento é incrível e fazer a prova foi muito divertido. Aqui no Colégio Sesi eu tive muitas oportunidades e atividades extracurriculares que enriqueceram a minha vida e o meu aprendizado dentro e fora do Colégio”, comenta Adelle, a mais nova medalhista de São José dos Pinhais. Além de Adelle, a aluna Melissa do Nascimento Souza, também do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria Afonso Pena, recebeu menção honrosa pela sua participação na ONC 2020.

Colégio Sesi da Indústria – Metodologia baseada em Oficinas de Aprendizagem:

No Colégio Sesi da Indústria as aulas são baseadas nas Oficinas de Aprendizagem. Os alunos se reúnem em mesas redondas, formando equipes para solucionar os desafios propostos pelo professor, estimulando a postura investigativa, o trabalho em equipe e, principalmente, a integração entre todas as disciplinas.

Soft skills como, resiliência, empatia, colaboração, comunicação e relacionamento interpessoal, competências essenciais para o mundo do trabalho e para a vida, além da autonomia e o desenvolvendo de habilidades para expressar, com mais facilidade, ideias de maneira criativa e dinâmica, também são desenvolvidas e estimuladas. A cada bimestre, os professores, que neste modelo atuam como mediadores do conhecimento, apresentam um tema que será trabalhado nas Oficinas de Aprendizagem e os trabalhos e avaliações são realizados de maneira individual e em equipe.

Desde a inauguração da sua primeira unidade, em 2005, Colégio Sesi da Indústria no Paraná adotam a metodologia “Oficinas de Aprendizagem” em seu modelo de ensino. Desenvolvida pela pedagoga Márcia Rigon (1950-2013), especialista em linguística e filologia, estudo da linguagem em fontes históricas escritas, com especialização nos idiomas francês e inglês, a metodologia está patenteada na Biblioteca Nacional na categoria de propriedade intelectual, além de registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), desde 1996.

Em 2011, o Colégio Sesi da Indústria, por meio da sua metodologia, tornou-se a primeira instituição brasileira reconhecida com o prêmio Hermès de l’innovation, concedido pelo Instituto Europeu de Inovação e Estratégias Criativas, na França. Na ocasião, o prêmio foi entregue por Marc Giget, um dos maiores especialistas do mundo na área da inovação, à professora Márcia Rigon, que desenvolveu a metodologia de ensino aplicada no Colégio Sesi da Indústria e que foi considerada, na ocasião da premiação, uma das experiências educacionais mais inovadoras do mundo.

