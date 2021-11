Novo Ensino Médio integrado a um modelo de aprendizado mais colaborativo e salas de aulas ambiente, organizadas por áreas do conhecimento, estão entre os diferenciais

Com objetivo de formar alunos críticos, criativos e preparados para empreender e liderar na vida e no mundo do trabalho, o Colégio Sesi da Indústria em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena, torna-se o 1º Colégio Sesi de Referência do Brasil.

Alinhada ao novo plano do Ensino Médio, que entra em vigor a partir de janeiro de 2022 em todo o território nacional, a proposta pedagógica e metodologia inovadora do 1º Colégio Sesi de Referência do Brasil integra as áreas STEAM do conhecimento – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Todas elas são trabalhadas de maneira conjunta, tornando o aluno protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem em busca de soluções para os desafios propostos em sala de aula e fora dela.

Outro ponto de destaque é o novo conceito arquitetônico, com infraestrutura moderna e funcional. As salas de aulas ambiente, organizadas por área do conhecimento, e salas de criação, voltadas ao desenvolvimento de projetos, possibilitam aos alunos maior interação e vivência de novas experiências que colaboram para aprendizado e fixação do conteúdo proposto, também com foco na preparação para o ENEM e principais vestibulares do país.

Com um espaço físico mais dinâmico, o 1º Colégio Sesi de Referência do Brasil incentiva ainda mais a interação e o debate entre os alunos, estimulando a busca por soluções integradas a um mundo maker de fazer, prototipar, criar, testar rápido e aprimorar resultados.

Conheça o 1º Colégio Sesi de Referência do Brasil:

