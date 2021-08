Segundo o ranking divulgado pela agência Samba Digital, o mês de julho marcou um novo recorde de interações entre as […]

Segundo o ranking divulgado pela agência Samba Digital, o mês de julho marcou um novo recorde de interações entre as casas de apostas esportivas que contam com perfis brasileiros nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter.

As interações somadas alcançaram a marca de 1 milhão pela primeira vez, demonstrando a crescente relação das operadoras com o público. Sendo que a Sportsbet.io é quem lidera o ranking, muito provavelmente por sua sociedade recente com o São Paulo Futebol Clube.

Para se ter uma noção do crescimento, em maio, o número de interações foi de 340 mil, em junho cresceu para 430 mil, e em julho estabeleceu um novo recorde, ultrapassando o 1 milhão. No Instagram, sabe-se que as apostas esportivas relacionadas ao futebol lideram o número de interações, com mais de 75%. Porém, em quantidade, o Twitter é a rede social mais utilizada para se referir às operadoras: foram 542 mil menções em julho, cerca de 51% do total. Sendo que a expectativa é que esse número continue crescendo, conforme aumente a popularização tanto das plataformas de apostas esportivas quanto dos cassinos online confiáveis, que caem cada vez mais no gosto dos brasileiros.

São Paulo puxou a fila

Quando foi anunciado o patrocínio master da Sportsbet.io ao São Paulo, em apenas um dia a quantidade de interações chegou a casa das 73 mil. E esse valor já garantia a liderança da operadora no mês de julho, já que a Betano, a segunda colocada e patrocinadora do Atlético Mineiro e Fluminense, somou apenas 62 mil interações.

Ainda assim, essa não foi a única novidade que impulsionou a patrocinadora master do São Paulo, já que para promover a empresa, eles realizaram o sorteio de camisas do clube, que lhe renderam mais outras 45 mil interações.

Esperando uma regulamentação

O aumento da proximidade das operadoras com os brasileiros demonstra que as empresas têm conseguido solidificar suas marcas em território nacional. Sendo essa é apenas uma das primeiras fases da consolidação do setor no Brasil, que desde 2018, quando foi legalizado, tem apresentado uma ascensão impressionante.

Porém, as apostas esportivas ainda estão um pouco longe de operar em sua capacidade máxima no país. Para isso, as operadoras do setor têm aguardado ansiosamente por uma regulamentação da prática por parte do Congresso Nacional, que apesar de já ter dado alguns passos nesse sentido, continua caminhando lentamente. Ainda assim, o Brasil é um dos mercados mais promissores da indústria da jogatina mundial, tanto que 85% dos clubes da Série A do Brasileiro recebem o patrocínio de alguma operadora, que também tem desprendido grandes quantias por propagandas em diversas mídias.

O Governo Federal já realizou algumas estimativas conservadoras, que aponta que o Estado pode arrecadar entre R$ 400 milhões e R$ 700 milhões em tributos caso regulamente as plataformas de apostas esportivas. De acordo com Gustavo Guimarães, Secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, o Ministério da Economia tem trabalhado bastante em um projeto de regulamentação do setor, para que ele possa ser aprovado até o final de 2022. E quem sabe, com alguma boa vontade dos congressistas, o projeto possa até mesmo ser aprovado antes da realização da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Qatar em novembro.

“Cada dia que passa, é um dia a menos que temos para explorar um mercado que já funciona, mas que precisa ser regulado para trazer segurança e gerar arrecadação para o governo”, afirma Gustavo Guimarães. O secretário também apontou que eles estão desenvolvendo o projeto com calma, para inibir a lavagem de dinheiro assim como desvios. Ele também demonstrou bastante preocupação relacionada à promoção do Jogo Responsável. “Os desafios são imensos e vamos propor uma legislação que projeta o apostador e que também tenha os cuidados com a patologia do jogo”, disse Gustavo Guimarães.