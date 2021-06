Ter estabilidade financeira na aposentadoria é o que muitos desejam e o consórcio pode solucionar essa questão.

Concretizar os sonhos a curto prazo, cumprir com os deveres do presente e planejar um fundo que possa trazer tranquilidade financeira para a aposentadoria são desejos de muitas pessoas. O que talvez você não saiba é que o consórcio também é uma solução excelente para este objetivo a longo prazo.

No entanto, é importante considerar que, ao trabalhar e contribuir com o INSS, a renda da aposentadoria nem sempre será suficiente para manter uma vida estável. Além de levar vários anos e oferecer um baixo retorno, existem alguns requisitos para conseguir a aposentadoria por idade, como por exemplo homens com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, mulheres com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição.

Por isso, é melhor garantir uma forma de investimento segura que trará tranquilidade e estabilidade na velhice.

Como planejar o futuro?

Existem muitas formas de lutar contra os imprevistos e estar sempre preparado financeiramente. Por isso, alguns fatores são essenciais para não ser pego de surpresa:

Disciplina: é importante que, principalmente com objetivos a longo prazo, haja constância e solidez;

Controle: planilhas que controlam e gerenciam gastos mensais e anuais são úteis para visualizar a maneira como o dinheiro tem sido utilizado e, assim, traçar novos planos e investimentos;

Comece agora: o ideal é investir o quanto antes, já que o tempo de investimento será maior;

Escolha certo: busque uma opção de investimento que seja compatível com suas finanças e que atenda seus objetivos.

Vantagens do consórcio

O consórcio auxilia quem deseja planejar um futuro sem imprevistos, além de ser um investimento seguro, eficaz e simples. Juros zero, sem entrada, além da segurança do retorno, da possibilidade de usar o FGTS e de ofertar lances para antecipar a contemplação são algumas vantagens do consórcio.

Outra grande vantagem é o tempo maior para quitar as parcelas, já que pode chegar a 240 meses. Além disso, quanto maior for o número de parcelas, menor o valor a ser pago mensalmente, o que compromete menos o orçamento atual.

Estas parcelas também podem ser vistas como reserva de dinheiro mensal para serem utilizadas no futuro.

Por isso, é um investimento ideal para quem busca segurança a longo prazo. Além de todas essas vantagens, ainda ajuda a garantir melhor estabilidade financeira no futuro.

Modelos de investimento

O Consórcio Servopa, por exemplo, oferece uma grande variedade de modalidades, além de prezar pela segurança e uma gestão sólida. Presente no mercado financeiro desde 1966, na Servopa é possível encontrar a melhor opção de investimento para quem pretende se livrar de imprevistos no futuro.

