Pais e mães que desejam criar reservas de segurança para educação dos filhos encontram nos consórcios um caminho seguro e que cabe no bolso.

O mundo está em constante mudança e o dia de amanhã é sempre uma surpresa. Não à toa, o número de famílias que busca construir uma reserva financeira sólida para oferecer mais segurança aos filhos tem crescido exponencialmente no Brasil.

A prática de guardar dinheiro pensando na educação das crianças é comum em países em que o ensino superior não é totalmente gratuito, mesmo quando oferecido pelo setor público, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Coreia do Sul.

Na realidade brasileira, com as constantes oscilações econômicas e períodos de instabilidade política, cada vez mais pessoas têm compreendido a importância de pensar nos futuros sonhos e oportunidades dos pequenos, como cursos de graduação e viagens de intercâmbio.

Se esse é o seu caso, é fundamental considerar uma das opções mais efetivas e seguras do mercado: os consórcios.

Além de ser um investimento de baixíssimo risco, outra vantagem é que não é preciso dispor de grandes quantias de dinheiro para adquirir uma cota. Atualmente, existem ativos para todos os gostos, realidades e orçamentos.

Como funciona um consórcio para pagar a faculdade?

Os consórcios costumam ser mais associados à aquisição de bens duráveis, como imóveis ou veículos. Contudo, também podem ser utilizados para subsidiar a contratação de serviços, incluindo matrículas e mensalidades em instituições de ensino superior.

Para isso, o primeiro passo é escolher uma seguradora de confiança, que irá oficializar os trâmites necessários. Existe uma enorme variedade de tipos de consórcio para todos os bolsos e objetivos.

Com a orientação do seu consultor, é possível encontrar um modelo que possua número de parcelas, duração e preço que se encaixem perfeitamente na realidade da sua família.

Ao contratar o consórcio, o cliente passa a fazer parte de um grupo que está pagando por uma carta de crédito, um documento financeiro que possui valor de mercado e oficializa o aporte adquirido pelos investidores.

Uma vez batido o martelo, o contratante passa a se comprometer com uma parcela mensal.

Como acontece o resgate do consórcio?

A princípio, o consórcio é considerado um investimento de longo prazo. Por isso, é importante preparar um planejamento realista, levando em consideração o tempo que separa a atual idade do seu filho e o objetivo final do investimento.

No Consórcio Servopa, também existem duas outras possibilidades de conseguir o resgate da carta de crédito antes da data final estipulada em contrato. São elas:

Sorteio: o consórcio funciona como uma espécie de poupança em grupo, que reúne várias pessoas com um objetivo em comum. Todos os meses, um dos integrantes dessa sociedade é sorteado para receber a carta de crédito, mesmo que ainda não tenha terminado de pagar as parcelas acordadas previamente.

o consórcio funciona como uma espécie de poupança em grupo, que reúne várias pessoas com um objetivo em comum. Todos os meses, um dos integrantes dessa sociedade é sorteado para receber a carta de crédito, mesmo que ainda não tenha terminado de pagar as parcelas acordadas previamente. Lances: o mecanismo de lances tem um funcionamento parecido com o de um leilão. Mensalmente, os participantes do grupo podem optar por ofertar um lance, equivalente a um percentual do valor total da carta de crédito e ligeiramente maior do que a prestação que geralmente é paga. Quem der o maior lance, leva a carta.

Uma vez contemplada, a carta de crédito funciona como um comprovante que possibilita a realização de compras à vista. Dependendo do valor total do consórcio contratado, é possível pagar o preço fechado do curso de graduação escolhido de uma só vez — o que oferece margens vantajosas de negociação e descontos significativos.

Caso a pessoa não seja contemplada por nenhuma destas modalidades antes do encerramento do grupo, a própria administradora faz a contemplação para que o valor da carta de crédito seja resgatado

Consórcio é a melhor opção para poupar dinheiro para os estudos

Embora ainda não seja a primeira escolha de muitas pessoas quando o plano é guardar dinheiro para os estudos das crianças, o consórcio possui o melhor custo-benefício do setor para investimentos a longo prazo.

O financiamento estudantil, que ainda é uma das modalidades mais populares para abarcar o sonho de conquistar um diploma, acaba sendo o caminho mais caro quando as contas são colocadas na ponta do lápis.

Além disso, financiar ainda é um processo burocrático, que exige a compilação de uma lista detalhada de documentos e um período de análise para aprovação de crédito — o que não existe na contratação do consórcio.

Já a poupança tradicional, que é outro trajeto possível para proporcionar uma vida mais tranquila para os filhos, rende pouco. Dependendo do cenário político e econômico, as taxas de rendimento podem ficar até mesmo abaixo da inflação, fazendo com que o contratante acabe perdendo dinheiro e ficando bem longe do objetivo que desejava alcançar.

Onde contratar um consórcio em Curitiba?

Se você está buscando por uma seguradora confiável e tradicional, o Consórcio Servopa se destaca como uma das mais sólidas do mercado, com mais de cinquenta anos de atuação e mais de 250 mil cartas de crédito já contempladas em todo o país, desde 1966.

Filiada à Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a empresa é uma das instituições mais confiáveis do setor para te ajudar a poupar dinheiro e realizar aquele sonho que hoje parece tão distante. E aí, que tal começar a garantir o futuro da sua família hoje?

Acesse e conheça as vantagens do Consórcio Servopa.