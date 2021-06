Com muitas vantagens, o consórcio tem sido uma alternativa para os investidores de primeira viagem.

Se preparar financeiramente é sempre muito recomendado pelos especialistas no mercado econômico. Com planejamento financeiro, é possível aumentar patrimônios, melhorar a condição de vida e, ainda, fazer um investimento. Com tantas mudanças na economia, é muito importante se planejar, também já pensando na aposentadoria.

E entre tantas formas de aplicar o dinheiro, o consórcio é uma forma de investimento segura e muito eficiente, que pode tornar objetivos em realidade sem sacrifícios. É uma garantia de futuro com investimento baixo.

Por isso, a Servopa conta com várias formas de consórcio.

O que é um consórcio?

Destinado para a compra de bens móveis e imóveis, o consórcio demonstra a preservação do poder de compra do bem desejado, além da versatilidade em sua utilização. De forma simples, Mario Munhoz, gerente do Consórcio Servopa, descreve que o consórcio é um autofinanciamento realizado por pessoas físicas ou jurídicas com intuito em comum.

O consórcio possui uma série de vantagens como reajuste anual pelo INCC, possibilidade de usar FGTS, melhor planejamento financeiro, segurança e, além disso, não tem juros e entrada.

Uma das maiores vantagens de um consórcio é que a taxa de administração para a manutenção do consórcio, frente aos juros, normalmente dos bancos, é bem menor, além de ser diluída nas parcelas. Isso quer dizer que, ao final do parcelamento, o valor pago será, essencialmente, o que está estabelecido em contrato.

Conheça o Consórcio Servopa e mude de vida.

Reserva financeira

O consórcio pode ser usado, inclusive, como uma reserva financeira: as parcelas funcionam como um valor guardado mensalmente, para ser aplicado no futuro, seja para adquirir um terreno ou imóvel e até construir ou reformar.

As parcelas são mensais, mas o pagamento do bem é à vista. Ou seja, na hora de resgatar, o dinheiro conforme combinado em contrato será entregue integralmente.

Se o plano é fazer um investimento para garantir o futuro, o consórcio é uma forma segura de aplicar o dinheiro.

Presente no mercado desde 1966, a Servopa tem em média de 55.000 consorciados que prezam pela segurança e uma gestão sólida. Para saber como fazer um consórcio que melhor se aplica ao seu planejamento futuro, entre em contato com os nossos especialistas em www.consorcioservopa.com.br