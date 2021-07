Investimento de longo prazo é maneira eficiente e de baixo risco para transformar pequenas quantias em rendimentos robustos

Para a maior parte das pessoas, um futuro tranquilo é um futuro de estabilidade. É liberdade para gerenciar o próprio tempo, viajar para lugares novos, realizar sonhos ou ter dias de calma e realização pessoal com a família e os amigos.

É possível começar a construir o amanhã perfeito desde já — sem precisar dispor de uma bolada para investir, nem fazer grandes cortes no seu orçamento habitual.

Nesse caminho, os consórcios são maneiras seguras e consistentes de alcançar propósitos que exigem um planejamento financeiro de longo prazo, sem correr grandes riscos operacionais no processo. É uma jogada sem perdas, totalmente vantajosa.

Como funciona um consórcio?

Um consórcio funciona como uma espécie de poupança em grupo. Pessoas que possuem um mesmo objetivo — que varia de acordo com o tipo de consórcio — adquirem uma carta de crédito. O valor total da carta de crédito é dividido entre os participantes do consórcio.

O objetivo final de um consórcio pode ser, por exemplo, a aquisição de um bem durável, como um carro ou imóvel, ou a contratação de um serviço, como uma viagem internacional.

Todos os meses, os integrantes dessa sociedade pagam as parcelas acordadas em contrato. Os prazos e número de cotas desses pagamentos são previamente combinados. Uma vez ao mês, alguém do grupo é sorteado para receber o objetivo discriminado na carta de crédito.

Outra opção para ser contemplado mais cedo é recorrer aos lances, uma modalidade muito semelhante ao mecanismo de um leilão. Mensalmente, os cotistas podem ofertar um lance, equivalente a um percentual do valor total da carta de crédito. Quem der a maior oferta, leva.

Uma das grandes vantagens do consórcio é que, independente de quanto tempo o grupo dure, o valor de mercado da carta não passa por reduções, mesmo que aconteçam oscilações na economia ou flutuações da inflação. Como é praticamente impossível que o documento se desvalorize, as chances de perder dinheiro ao longo dos anos são mínimas, transformando o investimento em uma aposta segura e conservadora.

O consórcio é mesmo um investimento seguro?

Os consórcios são alguns dos poucos investimentos em que há uma estabilidade constante do valor do ativo.

As aplicações de renda variável, como ações na bolsa de valores, criptomoedas ou Fundos de Investimento Imobiliário, são suscetíveis a mudanças no cenário econômico ou na conjuntura política.

Como essas alterações são subjetivas e difíceis de prever, é possível perder quantias significativas de dinheiro de uma hora para outra nessas modalidades de investimento.

Contudo, o consórcio também tem vantagens em relação a outros métodos mais seguros de reserva financeira, como a poupança tradicional. Nos consórcios, não há a tentação de fazer retiradas antecipadas que podem inviabilizar o planejamento final para a quantia guardada.

Além disso, as poupanças comuns costumam ter uma taxa de rentabilidade muito baixa, que pode até mesmo ficar abaixo da linha da inflação e fazer com que os poupadores percam poder de compra. Se o objetivo é fazer aquela compra dos sonhos ou realizar um grande desejo no longo prazo, essa pode acabar sendo a opção mais frustrante.

Por que escolher um Consórcio Servopa?

A Servopa se destaca como uma das mais sólidas do mercado, com mais de cinquenta anos de atuação e mais de 250 mil cartas de crédito já contempladas em todo o país, desde 1966.

Filiada à Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a Servopa é uma das instituições mais confiáveis do setor para te ajudar a poupar dinheiro e realizar aquele sonho que hoje parece tão distante. E aí, quer mudar de vida?

