Investimento em consórcio pode abrir portas e garantir um futuro financeiro estável.

Planejar o futuro pode não parecer fácil, ainda mais quando não temos o hábito de controlar as contas. Os jovens, por exemplo, cada vez mais independentes financeiramente, acabam, muitas vezes, esquecendo a importância de uma vida planejada em termos econômicos.

Dessa forma, garantir um futuro de qualidade e estabilidade financeira, é algo que os jovens nem sempre têm em mente. Sem disciplina para guardar dinheiro, é comum que acabem gastando todas as economias.

Outro fator que dificulta o planejamento financeiro dos jovens é que, muitas vezes, o mercado financeiro é encarado como algo chato e complicado. Com a falta de interesse em estudar a melhor maneira de poupar, fica mais difícil entender a necessidade de uma reserva de dinheiro e, até mesmo, de investir em algo na juventude, pensando na velhice.

Por isso, ainda sem um conhecimento aprofundado sobre o assunto, os frutos de uma juventude sem planejamento são colhidos, muitas vezes, tarde demais. Dessa forma, é importante ressaltar que poupar para garantir um futuro econômico estável é de grande valia.

Juventude e investimento

Uma pesquisa divulgada pela pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) apontou que o consórcio é uma das formas de investimento mais escolhidas dos jovens de 18 a 34 anos. Por ser considerado uma forma segura de investimento programado, o consórcio e sua estrutura simplificada tem se mostrado ideal para jovens.

Além disso, o consórcio é uma boa opção para os que não têm tempo para estudar o mercado financeiro ou que não conseguem guardar dinheiro por conta própria. As taxas são baixas, o processo é simples e acessível.

Cotado como uma das opções de crédito mais baratas do Brasil, o consórcio ajuda, inclusive, para que o jovem inicie seu planejamento financeiro.

Pensando nisso, o consórcio Servopa oferece uma grande diversidade de consórcios, com parcelas reduzidas, sem juros e entrada. Como o consórcio é um investimento a longo prazo, você pode estar com o bem desejado antes mesmo de realizar todo o pagamento.

Invista no seu futuro! Conheça todas as formas de consórcio na Servopa.

Consórcio Servopa

Destinado para a compra de bens móveis e imóveis, o consórcio demonstra a preservação do poder de compra do bem desejado, além da versatilidade em sua utilização. De forma simples, Mario Munhoz, gerente do Consórcio Servopa, descreve que o consórcio é um autofinanciamento realizado por pessoas físicas ou jurídicas com intuito em comum.

A Servopa deseja que os clientes tenham um futuro garantido e que possam aplicar o dinheiro de forma segura e fácil. Desde 1966 que está no mercado já tem mais de 250.000 cartas e crédito contempladas, mais de 55.000 consorciados e está entre as dez maiores empresas do país.

Com diversidade de oportunidades para negociar, a Servopa está sempre atenta às tendências e procura atender a todas as necessidades dos clientes. Investir no consórcio é o ideal para quem busca por estabilidade no futuro.

Para entender melhor e saber valores de parcelas ideias para o seu bolso, faça uma simulação online em www.consorcioservopa.com.br