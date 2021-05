O consórcio oferece crédito sem juros e sem entrada, para montar o espaço ideal que você deseja

O número de mães solo no Brasil chega a 11 milhões, segundo o último Censo do IBGE. Mulheres responsáveis pela criação e por educar seus filhos acabam investindo o dinheiro para que eles tenham oportunidade de construir a própria carreira. Mas depois que as crianças se tornam adultas e se mudam, a mulher tem novas perspectivas e a mudança muitas vezes se inicia com a reforma da casa, buscando um canto ideal para seus projetos.

Sem dinheiro para colocar o plano em prática, várias opções vem à mente, empréstimo, financiamento, parcelamento no cartão de crédito. Porém, o que todas estas opções financeiras têm em comum é a cobrança de juros e as diversas taxas, o que leva muitas pessoas a desistirem da reforma. Mas o que muitas mulheres têm descoberto é que existe outra forma de fazer o sonho acontecer: o consórcio.

O que é consórcio

A maioria das pessoas já ouviu falar em cartas de crédito de consórcios para compra de veículos ou imóveis. Mas é possível fazer muito mais com este tipo de investimento. Primeiramente, é preciso entender o que é um consórcio. Baseado na união de pessoas, a finalidade é formar uma poupança para a aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços.

No caso do Consórcio Servopa, uma das principais administradoras de cartas de créditos do Paraná, é possível, além de comprar automóveis e imóveis, fazer reformas, que podem inclusive se tornar fonte de renda extra. Mário Munhoz, gerente do Consórcio Servopa, conta que “muitas mulheres adaptam os espaços deixados pelos filhos, e transformam os antigos quartos em salas comerciais”.

Quais as opções deste consórcio

O consórcio de imóveis traz várias possibilidades de comprar um terreno ou uma casa, e até construir ou reformar. Mário Munhoz explica que é possível começar com cartas de crédito de R$ 80 mil, com parcelas de R$ 423,60. “A mulher que quer mudar o ambiente pode aproveitar o consórcio para fazer uma reforma, que pode ser pequena ou bem complexa”, conta o gerente do Consórcio Servopa.

Consórcio para reformar sua casa

A carta de crédito pode ser utilizada para reforma de maneira simples. Quando pensamos nesse tipo de obra, entendemos que existem itens primordiais para a transformação dos ambientes. “Nesse sentido, é possível conseguir fazer a reforma de pisos, telhados, ar condicionado, colocar sistema de água quente e até pintar as paredes, por exemplo”, explica Munhoz.

Com a contemplação, é necessário um cronograma físico da obra, com as pretensões do que deverá ser substituído ou até mesmo refeito na casa. Fazer um quarto virar um escritório, pode necessitar de um novo sistema de ventilação, iluminação e até mesmo uma pintura com tom mais sóbrio.

Para entender em quantos meses a carta de crédito do Consórcio Servopa pode ser feita, ou até mesmo os valores das parcelas ideias para o seu bolso faça uma simulação online em www.consorcioservopa.com.br

