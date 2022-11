Existem diversos tipos de alongamento de unhas que satisfazem as preferências de beleza e estilo das brasileiras.

O alongamento de unha é um procedimento muito popular no mercado da estética, especialmente para os fãs da Nail Art. Ele deixa as unhas mais belas e marcantes em poucas horas, além de realçar a autoestima e compor o visual. Além disso, traz mais praticidade ao cotidiano, pois não é necessário fazer as unhas toda semana.

A técnica caiu no gosto das pessoas e assim surgiram vários modos de realizar o procedimento, que nada têm a ver com as velhas unhas postiças, que possuem o material frágil, incomodam e não encaixam direito.

Cada alongamento usa um tipo de material distinto, variando de acordo com a proposta da cliente. Os elementos utilizados são hipoalergênicos, possibilitando que todos realizem o procedimento.

Tipos de alongamento de unhas: Acrílico

Unhas de acrílico são as mais fortes e resistentes entre os materiais usados | Foto: Shutterstock

Conhecidas pela sua durabilidade, as unhas de acrílico são muito populares. Elas são criadas a partir de uma reação química que ocorre com a mistura do pó acrílico e um monômero, líquido que reage com o plástico e faz o produto da reação de fácil manuseio.

É ideal para quem deseja unhas longas, como a stiletto. Seu ciclo de vida é de seis a oito semanas e é uma ótima opção a custo-benefício. Ponto de atenção: a remoção deste material pode danificar as unhas naturais se for feito de maneira incorreta.

Unhas em Gel

Suavidade e delicadeza. As unhas em gel são as mais procuradas entre as mulheres | Foto: Shutterstock

O alongamento de unhas em gel é o mais procurado entre a mulherada, porque possui efeito natural, é fácil de ser moldado e é uma alternativa para quem sofre com alergias. O material em gel tem uma aparência gelatinosa que é guiado pelo formato natural da unha, oferecendo uma ótima fixação e acabamento.

Como o gel é ‘mole’, ele necessita passar por alguns minutos na cabine, aparelho que emite luz ultravioleta, reagindo com o produto, fazendo-o secar mais rápido. O tempo de aplicação é mais demorado e a remoção deve ser feita com lixas especiais para não danificar as unhas.

Unhas de Acrigel

Acrigel: a união das unhas de gel e acrílico traz durabilidade e naturalidade para as mãos | Foto: Shutterstock

O Acrigel é a combinação entre o pó acrílico e o gel. Esse tipo de alongamento une a naturalidade com a durabilidade; além de ter fácil aplicação, o pó faz com que o gel fique mais espesso e com isso é mais fácil para o Nail Designer trabalhar. A mistura, no entanto, precisa da cabine para secar mais rápido.

Sua durabilidade é, em média, de 25 dias sem manutenção. Nesse alongamento, além do gel e acrílico, é preciso usar as tips , modelos de plástico que servem como guias para a construção da extensão.

Alongamento com fibras de vidro

As fibras de vidro trazem, além da durabilidade, um acabamento natural | Foto: Shutterstock

Outro modelo de alongamento é o que utiliza fibras de vidro para a composição da unha. As fibras são filamentos feitos com vidro: esse material é maleável no começo e promete ter um acabamento natural, parecido com a unha humana.

Para alcançar esse resultado é feita a mistura das fibras com um gel, pois deixa o alongamento mais resistente. O procedimento dura cerca de três meses e a manutenção acontece de acordo com o crescimento da unha, sendo necessária para manter o aspecto natural.

Tips e molde de papel

As tips servem para reforçar e estruturar a aplicação do gel | Foto: Shutterstock

As tips são extensores de unhas que são coladas nas pontas; elas se diferenciam das unhas postiças, pois fazem parte do alongamento como um todo. Se as tips utilizadas forem de boa qualidade e bem manuseadas, podem durar por semanas sem nenhum problema.

O molde de papel é uma ferramenta utilizada na hora da construção do alongamento e possui guias que facilitam a formatação da unha. Ele é utilizado principalmente para auxiliar com os materiais em gel, acrigel e unhas de porcelana.

Cuidados básicos com o alongamento de unha

Para manter o alongamento bonito e durável é importante atentar-se aos cuidados básicos, por exemplo, ao manusear produtos químicos na limpeza do dia a dia é necessário o uso de luvas, pois esses produtos podem causar infiltração à unha, deixando-as quebradiças e possibilitando o acúmulo de umidade e proliferação de fungos e bactérias.

Outro cuidado imprescindível é quanto a manutenção: os especialistas recomendam que seja feita a cada 15 dias com um profissional capacitado. Isso evitará que a sua unha tenha aparência desleixada devido ao crescimento.

Atenção na hora da remoção do alongamento: nunca deve ser feito em casa e deve ser sempre feita por um profissional, pois a remoção usa lixas e componentes específicos que podem danificar suas unhas se for feito de maneira errada.

