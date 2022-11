O design de sobrancelhas de homens veio para ficar, mas são necessários certos cuidados para obter resultados agradáveis. Saiba quais são eles.

Cuidar da aparência deixou de ser algo pertinente apenas ao universo feminino há anos. Os homens estão cada vez mais vaidosos. Eles consomem mais produtos de beleza e realizam procedimentos estéticos como nunca.

Com essa mudança de comportamento, assuntos como fazer o design da sobrancelha masculina corretamente está em alta. Afinal de contas, os homens que desejam uma boa harmonia facial precisam da expertise de um bom designer para evitar erros comuns e resultados inesperados.

O que é um designer de sobrancelha?

Designer de sobrancelhas é o profissional responsável por projetar e efetuar procedimentos estéticos nessa região para moldar um semblante harmonioso em seus clientes. Para isso, é preciso estudar muito, certificar-se em cursos profissionalizantes e ganhar experiência prática em técnicas de visagismo e dos procedimentos específicos.

Como os homens são um público fiel, mas também exigentes quanto ao resultado da atuação do designer, a escolha de um bom profissional sempre será levada em conta. Portanto, é dever do designer conhecer o cliente, perguntar sobre as preferências dele e então oferecer soluções que o agradem e supram suas necessidades.

Como fazer design de sobrancelhas masculinas?

O ofício de designer de sobrancelhas exige dedicação e vai muito além de simplesmente pegar a pinça e puxar os fios rebeldes. Na verdade, existem lógicas de processos diferentes para homens e mulheres.

Na maioria dos casos, exceto em pedidos dos clientes, a sobrancelha masculina precisa ser feita preservando boa parte da identidade natural dela, para evitar um toque afeminado que certamente vai desagradar grande parte dos clientes masculinos.

Outro detalhe importante é que no design de sobrancelhas masculinas não há pontos de arqueamento, que são utilizados justamente para realçar o olhar feminino.

O mapeamento geométrico é uma forma de definir visualmente os pontos a serem trabalhados durante a remoção dos pelos. De forma geral, é necessário encontrar os pontos centrais do rosto, definir a espessura e o estilo da sobrancelha, sempre atenta à harmonia proporcionada. Somente quando o mapeamento estiver definido é que começa o pinçamento dos pelos.

Embora existam outros métodos para realizar a remoção dos pelos, a pinça é mais indicada por agredir menos a pele da pessoa.

Cuidados para manter a boa aparência

A Dani Beleza recomenda manter uma rotina de cuidados pessoais. Além de certamente prolongar a limpeza e boa aparência, é uma forma carinhosa de contribuir para o próprio bem-estar.

Veja dicas básicas para manter a limpeza do rosto em dia:

Use sabonete específico para o rosto e lave-o ao menos duas vezes ao dia.

Após a lavagem, use hidratantes para evitar oleosidade.

Inclua o uso de protetor solar na sua rotina.

Se você é uma profissional em busca de evolução, a Dani Beleza vai ajudá-la. No site, todos as clientes encontram informações sobre o curso de design de sobrancelhas e a disponibilidade dele para versões presenciais ou online.

A Dani Beleza oferece os melhores produtos e serviços, todos aprovados pela ANVISA.

Conheça mais detalhes da Dani Beleza em seu site oficial.

