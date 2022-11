O lash lifting é um procedimento popular no Brasil e muito rentável para profissionais do mercado estético

Técnicas como lash lifting dos cílios são muito populares no mercado da estética. O procedimento está ganhando espaço e sendo muito procurado pela mulherada.

Você sabe o que é e como é feito o Lash Lifting? É um procedimento bem simples que levanta e realça o olhar e redesenha todo o rosto, realçando um aspecto sedutor.

Extensão de cílios e lash lifting

No lash lifting são aplicados alguns produtos que curvam os cílios em formato de L, deixando-os levantados. Tem um efeito semelhante ao uso de curvex, porém sem nenhum dano, já que os cosméticos aplicados nutrem e hidratam profundamente os fios.

Os dois procedimentos são feitos nos cílios e têm a função de dar maior presença a eles. No entanto, a extensão é uma técnica que visa o aumento do volume dos cílios, acoplando fios sintéticos e naturais.

Esse método é mais complexo e exige que o profissional tenha habilidade e destreza para que entregue resultado com qualidade e segurança. No lash lifting o procedimento é simples, pois não usa cola e os produtos são laváveis. Sua única contraindicação são pessoas com alguma alergia aos ativos.

Os ativos são 3 produtos em gel: um deles é o permanente, que muda minimamente a estrutura do fio, para que ele sempre esteja no formato desejado; outro ativo é o fixador ou gel neutralizante; o terceiro utilizado é o gel nutridor, que deixa os fios brilhosos e vitaminados.

Essa tríade geralmente é vendida junta, em formato de kit, custando entre R$ 150 e R$ 320. É um ótimo preço se você considerar a rentabilidade do serviço. Por exemplo, com apenas um kit, o profissional pode fazer 60 aplicações. Com um custo médio de R$ 10 e um preço médio de venda de cada sessão de lash lifting de R$ 100, cada serviço gera R$ 90 de lucro.

A duração de cada sessão é de 60 a 90 minutos; com esse tempo você consegue prestar um trabalho de qualidade e um atendimento diferenciado para a sua cliente.

Outra vantagem é que com os mesmos produtos você também pode realizar a técnica Brow Lamination, um procedimento que alinha as sobrancelhas de baixo para cima, dando mais volume sem técnicas invasivas. Esse método de ‘arquear’ as sobrancelhas também está ganhando notoriedade no mercado.

Cuidados do pré e pós-procedimento lash lifting

Antes de fazer o método de alongar os cílios é muito importante saber a procedência do material utilizado, para garantir a sua segurança e a da sua clientela. Procure produtos certificados pelo padrão da ANVISA.

Outro cuidado importante é em relação à proporção dos produtos, como o tioglicolato de amônia, que deve ser utilizado em uma proporção de 4% para que seja seguro.

No pós-procedimento não é permitido lavar os cílios nas primeiras 24 horas, porém depois do primeiro dia é possível tomar um delicioso banho quente ou de piscina tranquilamente. Atente-se ao período de renovação dos cílios, aproximadamente 45 dias;

Onde posso encontrar produtos regulamentados?

Vimos neste conteúdo que os materiais regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária são imprescindíveis para que o trabalho do profissional em cílios lash lifting seja feito com maestria e qualidade.

