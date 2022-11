Entenda aqui quais são as etapas e orientações sobre o tratamento profissional.

Ter um rostinho de bebê, lisinho e macio, é um desejo de muitos e que fica cada vez mais forte na nossa sociedade. Os cremes e dermocosméticos viraram parte essencial da nossa rotina diária.

Será que esses cosméticos são suficientes para manter nossa pele hidratada e saudável? A resposta é não. Esses produtos ajudam a nossa pele a suportar a atmosfera poluída, mas eles sozinhos não são capazes de remover as impurezas da nossa derme e o uso deles por cima de toda essa sujeira pode ser até prejudicial.

Limpeza de pele profissional

Para fazer esse serviço, uma limpeza de pele profissional pode ser uma ótima ideia para desobstruir os poros, remover o tecido morto e renovar toda a cútis, trazendo o vigor de volta à pele. Ou seja, esse procedimento tem o potencial de renovar a beleza de qualquer pessoa.

Benefícios da limpeza de pele profissional

A limpeza de pele profissional é o procedimento estético de limpeza da derme feita por um profissional habilitado. Ela traz diversos benefícios à pele, como a desobstrução dos poros, que evita comedões e espinhas, remoção do sebo acumulado e impurezas.

A limpeza também ajuda na absorção de dermocosméticos e vitaminas usadas no dia a dia, potencializando o efeito deles. No entanto, para que isso se mantenha, os especialistas recomendam que a limpeza de pele profissional deve ser feita pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Como é feita a limpeza de pele profissional

A limpeza de pele profissional é feita seguindo alguns passos essenciais para o sucesso do tratamento. O primeiro é a higienização da pele para tirar todos os resquícios de maquiagem, suor e oleosidade superficial.

Os produtos usados nesta etapa são seborreguladores para as peles oleosas; para as secas é usado um produto com baixo teor de sulfato e cleansing oil em abundância, o que ajuda a hidratar a pele.

O segundo passo é realizar o peeling, processo que esfolia a pele, retirando a capa de pele morta e expondo a que está embaixo, que é uma camada nova e conservada. O peeling pode ser feito por todos, porém deve ser feita uma avaliação antes para identificar qual é o tipo de pele e executar a ação correta.

A emoliência é a etapa número três. Ela é responsável por amolecer a pele e auxiliar na remoção dos cravos mais resistentes, como os do nariz e da testa. Essa etapa rejuvenesce a pele e renova todo seu brilho e saúde.

Essa é a etapa de aplicação de uma máscara (geralmente o princípio ativo é o aloe vera) fresca e calmante sobre a área tratada. Aqui o cliente precisa ficar em repouso e aguardar a máscara fazer efeito e recuperar o viço da pele.

Cuidados pós-tratamento da limpeza de pele profissional

Para manter a pele sempre saudável são necessários alguns cuidados. O principal deles é o uso correto do filtro solar. É com ele que você vai poder proteger a sua cútis renovada dos raios UV do Sol, que causam envelhecimento precoce e podem causar câncer de pele.

Os produtos de skin care também são essenciais para a manutenção da sua limpeza de pele. Demaquilantes, tônicos, cremes e óleos serão seus companheiros diários para prolongar os resultados que foram garantidos durante o tratamento. É importante que sejam usados produtos de qualidade, sobretudo nos primeiros dias do pós-procedimento.

Mais informações sobre o assunto

É fato: as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua aparência, portanto essa área sempre estará em alta no mercado de trabalho e ser um profissional da estética pode ser uma ótima alternativa para renda extra.

