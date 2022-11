Para você saber melhor como funciona esse procedimento, neste conteúdo traremos fatos e informações úteis

As sobrancelhas possuem a função de proteger nossos olhos do suor e de algumas impurezas que podem ser prejudiciais. Elas também são responsáveis por harmonizar o rosto compondo nossas expressões faciais.

Por conta disso, tentamos deixá-las mais aprazíveis por meio de diversos métodos que ajudam a modelar os pelos faciais da área, como a depilação, por exemplo. Não é fácil, entretanto, encarar esse procedimento a cada quinzena, não é mesmo?

Pensando nisso, foram desenvolvidas diversas outras técnicas de modelagem e desenho; uma delas é a micropigmentação de sobrancelhas, que remodela, dá volume e dura por muito tempo, proporcionando praticidade e conforto ao dia a dia de quem realiza esse procedimento.

Para você saber melhor como funciona esse procedimento, neste conteúdo esclareceremos as 10 principais dúvidas sobre a micropigmentação de sobrancelhas.

1. O que é micropigmentação de sobrancelhas?

A micropigmentação de sobrancelha é um procedimento que consiste em aplicar tinta sob a pele para desenhar ou preencher algumas áreas dessa região do rosto. Ela é semelhante à tatuagem, que também usa agulhas para depositar o pigmento. Esse processo causa uma pequena incisão e por isso pode causar dor ou desconforto, mas nada que seja insuportável.

2. Como é feita a micropigmentação?

Com um aparelho chamado dermógrafo, o profissional irá depositar pigmento na pele para que se forme o desenho. O aparelho precisa estar esterilizado e ter suas agulhas trocadas a cada aplicação para evitar a transmissão de doenças.

3. Quais são os principais tipos de micropigmentação de sobrancelha?

No mercado da estética existem três principais técnicas de micropigmentação de sobrancelha: a Microblading, procedimento que imita o fio da sobrancelha, dando naturalidade e suavidade; a Magic Shadow, que por sua vez possui um efeito blur para escurecer a sobrancelha e dar volume. A Shadow Line é a união das duas técnicas e ganhou espaço no mercado brasileiro nos últimos anos.

4. Micropigmentação e tatuagem são a mesma coisa?

A tatuagem é e micropigmentação possuem o mesmo princípio, que é depositar tinta abaixo da pele, porém a micropigmentação é um processo superficial e que some com o tempo; a tatuagem, por sua vez, deposita a tinta profundamente nas três camadas da pele, por isso é permanente e só pode ser removida com procedimentos de remoção.

5. Depois de quanto tempo é necessário retocar?

A micropigmentação é um procedimento superficial e precisa de retoques; os especialistas na área recomendam que a micropigmentação de sobrancelha seja refeita a cada 2 anos, mas em alguns casos raros ela pode durar até 4 anos.

6. Quem pode fazer a micropigmentação de sobrancelha?

Existem algumas condições nas quais a micropigmentação é contraindicada: gestantes, pessoas com alergias, sensibilidade ou doenças na pele e quem está em tratamento quimioterápico precisam ter atenção especial e procurar um médico para saber mais sobre suas condições de saúde antes de qualquer procedimento.

7. Quais são os cuidados pós-procedimento?

O cuidado pós-procedimento é importante para que a micropigmentação dure por mais tempo é. Não exponha a sobrancelha à água quente ou ao vapor, para não desbotar a tinta. Outra observação importante é manter a região ferida protegida do sol e sempre hidratada [com cremes próprios], além de evitar alimentos inflamatórios (frituras, industrializados e embutidos).

8. Como clarear a micropigmentação de sobrancelha?

Na maioria dos casos, o pigmento fica bem forte e marcado após o procedimento. Em alguns casos isso pode gerar insatisfação e existem algumas técnicas de clareamento. A mais popular e segura delas consiste no uso de shampoo clareador, lavando a região constantemente com água morna e o produto.

9. Como remover definitivamente o pigmento da pele?

Quando o resultado da micropigmentação não agradar, saiba que é possível despigmentar de forma definitiva em algumas sessões. A maneira mais conhecida e bem-sucedida é a remoção a laser.

10. Como posso ser um profissional da área?

Um dermógrafo, pessoa habilitada para realizar a micropigmentação, precisa fazer um curso específico para aprender técnicas de aplicação da tinta, noções de visagismo e harmonização, para que o resultado do seu trabalho seja satisfatório para seus clientes.

