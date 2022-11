A busca pela capacitação e profissionalização na área da micropigmentação de sobrancelhas cresce e aquece o mercado

O desejo por manter um bom visual nunca saiu de moda, principalmente quando falamos sobre o olhar e em relação ao modo como o rosto revela as expressões de cada um.

Não à toa, o design de sobrancelhas tem sido um procedimento estético muito procurado pelas pessoas. Após a pandemia, a preocupação estética para atingir o bem-estar aumentou e isso reflete nas altas demandas em busca de profissionais da beleza.

Os designers de sobrancelhas de todo o país viram o número de clientes subir junto com as exigências deles — e quando a clientela pede, o setor deve corresponder às expectativas.

Dentro desse ramo em particular, um destacou-se nos últimos anos: a micropigmentação de sobrancelhas.

O que é micropigmentação de sobrancelhas?

A micropigmentação é a aplicação de uma tinta especial na pele da região da sobrancelha para corrigir falhas ou redesenhá-la. A técnica resulta em contornos delineados, preenchidos e, para as mulheres, um toque mais feminino e delicado.

Embora tenha caído nas graças da mulherada, algumas delas ainda possuem dúvidas sobre o processo, os cuidados e a duração da micropigmentação de sobrancelhas.

Tipos de micropigmentação

Existem três técnicas principais para a micropigmentação, embora existam inúmeros nomes para classificá-las, a base dos procedimentos são as mesmas. Qual delas escolher varia de acordo com a solicitação da cliente e as necessidades da cliente.

Técnica esfumaçada : essa técnica altera a espessura e a cor da sobrancelha, deixando um efeito similar ao de maquiagem e de sombras.

: essa técnica altera a espessura e a cor da sobrancelha, deixando um efeito similar ao de maquiagem e de sombras. Técnica fio a fio : nessa técnica é utilizado o dermógrafo para reconstruir os fios com delicadeza e muita naturalidade.

: nessa técnica é utilizado o dermógrafo para reconstruir os fios com delicadeza e muita naturalidade. Microblading: é uma técnica japonesa fio a fio, mas nela o profissional de micropigmentação utiliza o tebori, que ao contrário do dermógrafo não é elétrico. O microblading é um processo manual que utiliza agulha e tinta para atingir um resultado extremamente realista.

Perguntas frequentes

Antes de realizar o procedimento estético, é bom pedir para que a cliente consulte uma dermatologista, analisando o seu tipo de pele e orientando-a da melhor maneira possível antes, durante e após a micropigmentação.

Deste modo, evita-se problemas na pele da pessoa e resguarda o profissional de micropigmentação de eventuais dores de cabeça futuras.

Após o término do procedimento, o profissional deve certificar-se que sua cliente não tem dúvidas sobre alguns aspectos do procedimento:

Quanto tempo dura?

A micropigmentação de sobrancelhas não é definitiva e dura entre um ou dois anos, antes de necessitar realizar o retoque ou até mesmo utilizar outra técnica. Mas o tempo pode variar de pele para pele.

Dói igual fazer uma tatuagem?

A dor é relativa para cada pessoa, mas em geral a resposta é não. Na maioria dos casos, são relatados pequenos incômodos durante a aplicação.

Homens podem fazer?

Sim. A micropigmentação de sobrancelhas masculinas também tem alta procura nos últimos anos.

Antes de tudo, busque a profissionalização

Em qualquer ramo de trabalho, o aprendizado é parte essencial para tornar-se um profissional de valor.

Para começar sua carreira na área e adquirir as primeiras experiências, busque uma escola que supra suas necessidades primárias envolvendo toda a cadeia de aprendizado.

Na Dani Beleza são ofertados os seguintes cursos para iniciantes, presenciais ou on-line:

Especialização em técnica feminina

Especialização em técnica masculina

Especialização em visagismo

As especializações em técnica masculina e feminina abordam as principais diferenças durante as aplicações para entregar resultados satisfatórios aos clientes.

Além dos cursos, a Dani Beleza ajuda profissionais do ramo no abastecimento de ferramentas de trabalho e materiais de insumo. Todos os produtos vendidos na loja são certificados pela ANVISA, possuem preço justo e entregas seguras.

