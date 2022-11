Aprenda aqui como a cor e a técnica correta influenciam diretamente no resultado da micropigmentação da sobrancelha

A micropigmentação de sobrancelha veio para ficar, conquistando cada vez mais adeptas e aquecendo o mercado profissional da área. O procedimento, no entanto, requer alguns cuidados cruciais para um bom resultado.

A escolha da técnica e do pigmento certo para cada técnica dependem do que cada cliente deseja, porém, qualquer profissional do ramo precisa ter na ponta língua explicações sobre as cores, os tipos de pele e quais são as fases da micropigmentação de sobrancelhas.

O que é micropigmentação de sobrancelhas?

A micropigmentação de sobrancelhas é um procedimento estético em que a aplicação de tintas especiais é feita na pele dessa região para corrigir pequenas falhas, preenchendo e desenhando os contornos do supercílio.

Quais são as principais técnicas?

Assim como em outros procedimentos estéticos, não existe apenas um jeito de realizar a micropigmentação de sobrancelhas e cada técnica vai entregar um resultado singular.

As principais técnicas são:

Esfumaçada: é a técnica que mais altera a espessura e a cor da sobrancelha, deixando um efeito semelhante ao de maquiagem e de sombras.

é a técnica que mais altera a espessura e a cor da sobrancelha, deixando um efeito semelhante ao de maquiagem e de sombras. Fio a fio : é utilizado o dermógrafo para reconstruir os fios com delicadeza e muita naturalidade.

: é utilizado o dermógrafo para reconstruir os fios com delicadeza e muita naturalidade. Microblading: é uma técnica japonesa fio a fio, mas nela a profissional de micropigmentação utiliza o tebori. É totalmente manual e utiliza agulha e tinta para atingir um resultado extremamente realista.

É uma tatuagem?

Não. As tatuagens atingem a camada de pele chamada derme, o que faz com que sejam definitivas. Já a micropigmentação atinge a primeira camada de pele, a epiderme. Por não ser definitiva requer o retoque anualmente, exceto no caso de peles oleosas.

Pele seca x pele oleosa

Na micropgimentação, a pele oleosa pode sangrar e emitir líquidos que dificultam o procedimento e podem ocasionar falhas. Esse tipo de pele também possui uma renovação celular maior, fato que pode diminuir a duração da micropigmentação e exigir o retoque em um tempo menor.

A pele seca requer um longo processo de hidratação para manter a umidade dela antes do procedimento de micropigmentação. Como é uma pele que descama com maior facilidade, a durabilidade acaba sendo menor, no caso de não ter recebido o devido cuidado antes da micropigmentação.

Cores da micropigmentação de sobrancelha

Técnicas definidas, pele cuidada, mas ainda é preciso definir a cor do pigmento que será utilizado. Nessa questão, toda profissional de estética deve ter um conhecimento básico sobre colorimetria.

Além de ficar atenta à composição do pigmento para atingir o tom certo, a luminosidade e a saturação ideais, a profissional de micropigmentação deve ter disponíveis tintas dermatologicamente testadas e certificadas pela ANVISA.

Cuidados pós-procedimento

O resultado da micropigmentação de sobrancelhas é imediato. Cerca de 30 dias após o procedimento, no entanto, a sobrancelha clareia em até 50% da cor, atingindo ainda mais naturalidade.

Alguns cuidados com a micropigmentação da sobrancelha envolvem a higienização adequada do local, evitar piscinas, água quente e comidas gordurosas até a completa cicatrização.

Em caso de arrependimento, erro ou desejo de clarear a micropigmentação, saiba o que pode ser feito:

Profundidade : é quando pigmentação fica escura e cinza e será necessária recorrer à despigmentação, preferencialmente a laser.

: é quando pigmentação fica escura e cinza e será necessária recorrer à despigmentação, preferencialmente a laser. Colorimetria : por meio do retoque é possível neutralizar e clarear as áreas desejadas, passando a micropigmentação onde for preciso, utilizando a cor amarela para o procedimento.

: por meio do retoque é possível neutralizar e clarear as áreas desejadas, passando a micropigmentação onde for preciso, utilizando a cor amarela para o procedimento. Neutralização: utilizando cores opostas é possível quebrar as cores indesejadas para corrigir os resultados obtidos.

Vale ressaltar que a micropigmentação de sobrancelha masculina segue algumas das mesmas técnicas e procedimentos femininos, mas é essencial que a profissional entenda e converse com o cliente para entender o que ele quer. Assim, ela decidirá pelas técnicas e cores que não deixem a sobrancelha afeminada ou longe da naturalidade.

