A micropigmentação é bastante usada no processo de design das sobrancelhas ou também para fazer as tatuagens. Nem sempre o resultado sai como o esperado ou as pessoas ficam arrependidas de fazer os procedimentos, mas tanto a micropigmentação como a tatuagem são permanentes. Bom, pelo menos é o que se pensava até alguns anos atrás.

Hoje, existem técnicas inovadoras que possibilitam a remoção da tinta sob a pele, portanto o conceito de que as tatuagens são para a vida toda está cada vez mais distante de ser verdade. Se você não gostou do desenho escolhido ou o formato da sobrancelha não agradou, optar pela retirada pode ser uma boa alternativa!

É importante que antes de qualquer decisão seja consultada a opinião de um especialista para que o interessado na retirada da tatuagem escolha sempre a opção certa e adequada ao seu tipo de caso.

Como é feita a remoção de tatuagem?

A micropigmentação pode ser removida de diversas formas; a mais eficaz e popular técnica empregada é o laser. Ele é capaz de penetrar nas camadas mais profundas da pele, quebrar o pigmento em diversas partículas menores que, aos poucos, serão absorvidas pelo organismo.

O laser é capaz de remover a tinta quase completamente, mas para isso são necessárias diversas sessões, entre 8 e 10, dependendo da pessoa. A administração de vários tipos de lasers também pode ser necessária, pois cada um é atraído por uma cor diferente de pigmento.

Outro método bastante utilizado é a remoção usando ácido. O peeling é aplicado sobre o desenho e corrói a pele que está sob ele. A técnica é mais eficaz em pigmentações recentes que estão alocadas nas camadas superficiais da derme, entretanto, existem contraindicações.

Gestantes, lactantes, diabéticos e pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer não podem realizar esses procedimentos. Caso a pele esteja com alguma cicatriz ou queloide também não é recomendada a aplicação tanto do ácido, quanto do laser.

Como fica a pele após remoção de tatuagem

Os procedimentos para a remoção da micropigmentação são seguros, mas são bastante agressivos à pele e podem causar cicatrizes e deixar manchas escuras ou esbranquiçadas no local da aplicação; ainda há casos em que o desenho não some completamente.

Para diminuir os impactos das lesões na pele é necessário usar bastante filtro solar antes e, principalmente, após os procedimentos, pois a luz solar pode prejudicar bastante as queimaduras causadas pelo laser e ácido.

Os cremes hidratantes vão evitar que a pele mude radicalmente de cor e pode ajudar com as cicatrizes. Para evitar que elas surjam, nunca mexa nas feridas ou bolhas que se formam durante o período de regeneração da pele após a realização de cada sessão.

Uma alimentação saudável e uma dieta livre de produtos inflamatórios (frituras, industrializados e embutidos, por exemplo) são uma ótima alternativa para você que está pensando ou realizando o tratamento de remoção de qualquer tatuagem e micropigmentação.

Fazer a despigmentação dói?

A resposta para essa pergunta é: talvez. Muitos alegam que os procedimentos não doem quase nada, outros relatam que a dor é bem presente em cada sessão, portanto vá preparado para a dor. Alguns profissionais aplicam anestesia para que o desconforto seja menor.

O pós-procedimento é onde a dor costuma ser mais intensa; colocar gelo sobre as lesões é bastante eficaz para o alívio. O ideal é não precisar fazer uso de algum analgésico ou anti-inflamatório, mas caso seja necessário procure um médico para que seja ministrada a dosagem correta.

Após todo esse período de cicatrização da pele é possível fazer a micropigmentação ou tatuagem novamente no mesmo local. Se seu sonho é tatuar aquela região ou ter sobrancelhas bem delineadas fique à vontade para realizar aquele desejado desenho, mas tome cuidado e atente-se para escolher um bom profissional.

