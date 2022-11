Os nossos cílios possuem uma função natural: proteger os olhos da poeira e das bactérias. Além disso, eles também compõem […]

Os nossos cílios possuem uma função natural: proteger os olhos da poeira e das bactérias. Além disso, eles também compõem o visual e desenham o olhar, deixando-o mais marcante e sensual. Com o crescimento dessa percepção, a vaidade com os cílios aumentou.

Cílios cada vez maiores e volumosos são cobiçados por muitas mulheres. Essa alta demanda trouxe uma inovação ao mercado da estética: o alongamento de cílios. A técnica está em alta e é muito popular também no mundo dos famosos.

O procedimento é simples, indolor, rápido e não é invasivo. Uma das vantagens é a praticidade para aquelas mulheres que não se maquiam, pois com alongamento ela já acorda linda.

É preciso, no entanto, manter alguns cuidados regulares com a extensão dos cílios para que esteja sempre alinhada. Esfregar os olhos, dormir com a face muito próxima ao travesseiro e não pentear os fios são coisas que devem ser evitadas.

A higienização, principal cuidado com o qual você deve atentar-se, é a que vai evitar que você tenha algum problema ou complicações, como infecções ou alergias, além de deixá-los mais bonitos, por mais tempo.

Para realizar esse processo é muito simples: basta você utilizar produtos como água micelar, sabonete líquido ou shampoo de bebê e, com a ajuda de um cotonete ou algodão, limpar toda a área dos olhos. É importante ressaltar: não é recomendado usar produtos à base de óleo, visto que pode diminuir o tempo de duração da extensão.

Quanto tempo dura o alongamento de cílios?

O tempo de duração do alongamento é muito variável, em média de 20 a 30 dias. Isso porque nós estamos constantemente renovando nossos tecidos, perdemos de 3 a 5 cílios por dia, por isso é difícil haver um alongamento que dure mais do que esse período.

É recomendado que se faça manutenção do alongamento a cada 15 ou 20 dias para repor os tufos que caírem; esse costume, além de manter seu visual belíssimo, ainda faz com que você economize, já que o custo de reposição tende a ser mais barato, pois demanda menos tempo e material.

Quais são os tipos de alongamento de cílios?

Os diversos tipos de alongamentos de cílios disponíveis no mercado têm ganhado notoriedade, pois delineiam os olhos deixando-os mais charmosos e marcantes, elevando a autoestima.

Alongamento de cílios Fio a Fio

Esse modo de alongar as “pestanas” é o que proporciona o efeito mais natural; o fio sintético é colocado sobre o fio humano e sua proposta é somente de alongar, sem necessariamente dar volume.

Alongamento de cílios Volume Russo

Também chamado de efeito boneca, o método tem a proposta de dar muito volume aos cílios; seu efeito é menos natural e pode ficar incômodo devido ao peso e quantidade de fios usados (de 3 a 7 fios), portanto é preciso avaliar a espessura e tamanho do fio natural da cliente para evitar complicações.

Alongamento de cílios Híbrido

Unindo volume com a naturalidade, este modo de alongamento mescla as técnicas fio a fio com o volume russo. Ela oferece menos riscos à cliente, pois são usados fios mais finos e em menor quantidade.

Alongamento de Volume Brasileiro

Esse tipo está ganhando muito espaço e popularidade entre as consumidoras e profissionais, pois diminui o tempo de aplicação para 40 minutos e a cliente sai linda, com volume e naturalidade. O método usa os fios em forma de W, Y ou V, por isso é possível chegar em um resultado incrível em pouco tempo.

Alongamento de Cílios Lash Lifting

O lash lifting é um procedimento que aumenta a curvatura dos cílios, fazendo com que eles apareçam mais. É ideal para aquelas que querem livrar-se dos cílios postiços e do rímel, mantendo um visual bonito e discreto.

