Descubra quais técnicas depilatórias são indicadas para cada tipo de pele e quais são as mais utilizadas pelas depiladoras

A depilação deixou de ser algo exclusivo do universo feminino para ser abraçada pelos homens. São muitas as pessoas que não ficam confortáveis com os pelos do corpo e recorrem à depilação para buscar o bem-estar em relação à própria aparência.

Atualmente, há uma gama diversificada de métodos depilatórios no mercado. Para quem já é adepto da depilação, quer experimentar pela primeira vez ou trabalha com isso, é fundamental conhecer quais são os tipos de depilação existentes.

Tipos de depilação

O termo depilação geralmente abrange todos os processos utilizados para a remoção dos pelos do corpo. No entanto, o resultado pode ser atingido por meio de duas maneiras diferentes: da depilação ou da epilação.

A depilação consiste na retirada superficial dos pelos, como no caso do uso de lâminas. Desse modo, os pelos crescem mais rápido e o efeito da depilação é menor. Na epilação, a raiz do pelo é puxada com uma porção do bulbo piloso, como no caso da cera. O maior benefício é o prolongamento dos efeitos da remoção e da sensação de higiene e limpeza.

Peles sensíveis podem se depilar, mas é preciso optar pela técnica menos agressiva. As peles morenas e das mulheres grávidas podem acarretar o surgimento de manchas mais facilmente por causa da grande capacidade de pigmentação das peles.

Antes dos procedimentos, a limpeza da pele é essencial. Após a depilação ser feita, alguns cremes podem ajudar na hidratação e prevenção de ardência e dores.

As principais técnicas de depilação

Às vezes o tempo disponível das pacientes não permite um procedimento mais demorado, então alguns métodos de depilação são úteis nesses casos de emergência. A maioria dos procedimentos listados abaixo causam pouca ou nenhuma dor.

Lâminas: o jeito mais rápido e indolor de retirar os pelos, mas requer cuidados no manuseio das lâminas. Não causa dor, mas a remoção é superficial.

o jeito mais rápido e indolor de retirar os pelos, mas requer cuidados no manuseio das lâminas. Não causa dor, mas a remoção é superficial. Creme depilatório : possuem tioglicolato em sua composição e agem diretamente na destruição dos fios para removê-los superficialmente da pele.

: possuem tioglicolato em sua composição e agem diretamente na destruição dos fios para removê-los superficialmente da pele. Depilação com linhas : esse método não agride a pele e evita manchas nela. É mais utilizada para design de sobrancelhas e barbas, mas com ajuda profissional serve para outras partes do corpo mais delicadas, embora existam relatos de leves ardências durante o processo de remoção.

: esse método não agride a pele e evita manchas nela. É mais utilizada para design de sobrancelhas e barbas, mas com ajuda profissional serve para outras partes do corpo mais delicadas, embora existam relatos de leves ardências durante o processo de remoção. Aparelhos elétricos: os preferidos dos homens devido sua praticidade na hora do uso e do resultado instantâneo. É utilizado para diversas áreas, incluindo as orelhas, tórax e pernas.

As principais técnicas de epilação

O efeito prolongado e duradouro é o grande atrativo desses procedimentos. Em contrapartida, eles geraram dores e desconfortos durante as sessões, principalmente nas áreas mais sensíveis como virilha, buço e o lado interno das coxas.

Cera quente: é uma das técnicas mais utilizadas por apresentar poucos riscos e ser extremamente eficiente na entrega de efeitos duradouros. O calor dilata os poros, facilitando a remoção e causando menos dor.

Cera fria : é indicada para maiores extensões do corpo, como costas e tórax. Diminui os riscos dos pelos encravarem, mas a cera fria é mais agressiva para pele e a técnica é mais dolorosa também.

: é indicada para maiores extensões do corpo, como costas e tórax. Diminui os riscos dos pelos encravarem, mas a cera fria é mais agressiva para pele e a técnica é mais dolorosa também. Cera de coco: é a mais indicada para o público masculino depilar a barba, pois não agride a pele e age melhor na remoção de pelos grossos.

é a mais indicada para o público masculino depilar a barba, pois não agride a pele e age melhor na remoção de pelos grossos. Depilação a laser: a questão da dor varia de pessoa para pessoa. No entanto, por ser mais agressiva, é contraindicado para peles muito sensíveis. Os relatos gerais são de desconforto e ardência durante o procedimento. É o método mais duradouro de todos porque elimina até 80% dos pelos de modo definitivo.

Excelência em depilação

A especialização é fundamental para entregar um bom trabalho e tirar as principais dúvidas sobre cada um dos procedimentos citados neste artigo.

