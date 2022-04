O adestramento com reforço positivo condiciona comportamentos desejados no pet e ajuda a deixá-lo mais calmo.

Está com dificuldades com o seu cachorro? Entenda, nenhum pet nasce agressivo, mas existe cachorro bravo. Seja por conta da personalidade da raça, por traumas ou até mesmo como um comportamento reativo.

Seja qual for a situação, não é bom para o seu cão, nem para você.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo para te ajudar a deixar seu companheiro mais calmo.

Por que o cachorro fica bravo e agressivo?

São vários os fatores que contribuem para o comportamento agressivo do cachorro:

idade;

genética;

ambiente desconhecido;

saúde;

territorialismo;

número grande de pessoas;

barulhos;

dor;

medo;

solidão;

maus tratos;

falta de água ou alimento.

Ou seja, mesmo um cão com temperamento dócil pode ficar agressivo, e cachorros diferentes podem ficar agressivos por motivos diferentes. Busque observar os sinais e entender o seu pet.

Quais são os primeiros sinais de agressividade no cão?

Muitas pessoas acham que morder é a única característica apresentada por um cão agressivo, mas não é bem assim.

Na verdade, ele só vai morder quando outros sinais de desconforto, por alguma razão ou situação, forem ignorados.

Então, se seu cachorro costuma rosnar ou morder outras pessoas com frequência, fique atenta. Além disso, se ele não responde a comandos básicos, demonstra possessividade com brinquedos, comida e pessoas, ou demarca territórios intensamente, ligue o sinal de alerta.

Mas cuidado para não interpretar todos os comportamentos dele como sinal de agressividade. Se o pet faz barulhos e tem atitudes enérgicas quando está brincando sozinho, com outros cães ou com você, fique tranquila. Gostar de morder objetos, como sapatos, também é normal e saudável.

Como evitar que seu cachorro fique agressivo?

Para lidar com um cachorro bravo, o melhor é entendê-lo. Procure ajuda veterinária para detectar a presença ou não de doenças que justifiquem a mudança de comportamento.

Com isso, se o seu pet não tiver problemas de saúde, você pode procurar um adestrador. Ele vai identificar as situações que desencadeiam a agressividade e determinar quais técnicas são mais adequadas para resolver o problema.

Adestramento com reforço positivo

O adestramento com reforço positivo acontece quando o cachorro é recompensado sempre que realiza um comportamento desejado.

Pode ser usado para ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, e também para ensinar truques e ordens, como ‘senta’ e ‘junto’.

Com o adestramento de reforço positivo não precisa falar em tom forte com seu cachorro, mas se comunicar de forma clara com ele, seja com gestos ou palavras curtas.

Dessa forma, seu bichinho vai entender que, ao realizar a ação desejada, ele será recompensado.

Dicas para adestrar seu cão com reforço positivo:

Tenha atenção aos momentos oportunos para aplicar lições: um bom exemplo é quando seu cãozinho precisar fazer as necessidades fisiológicas. Quando desconfiar que ele está prestes a sujar o chão, leve-o imediatamente ao tapete higiênico. Quando ele fizer xixi ou cocô lá, ofereça um petisco de recompensa ;

; Tenha paciência e repita o ritual diariamente: no caso do exemplo anterior, faça a mesma coisa até que o pet comece a usar o tapetinho sozinho;

Seja ágil com a recompensa: se você demorar a oferecer o petisco, o seu cachorro pode associar a recompensa a outro comportamento.

Petiscos para adestrar seu cão

Você já sabe que oferecer petiscos ao seu cão é uma ótima forma de adestrá-lo com reforço positivo.

Alguns petiscos, inclusive, são específicos para deixar o animal mais calmo ou tranquilo. É o caso do biscoito Super Premium “Pra ficar zen” da docg. e do suplemento Eu me sinto calmo.

