Tosar demais ou não secar direito após o banho pode causar alergias e doenças de pele.

A higiene é uma das melhores formas de proteger seu cachorro de algumas doenças. É verdade que eles não devem tomar banho todos os dias, mas ainda assim é preciso lavar e tosar seus cães com certa frequência. Isso porque o banho e a tosa são maneiras de garantir que seu cachorro fique saudável e tenha qualidade de vida.

Contudo, às vezes surgem algumas dúvidas: de quanto em quanto tempo o cachorro toma banho? Qual a importância do banho para o cachorro? Como dar banho de maneira segura em meu cachorro?

Neste artigo, você confere os principais mitos e verdades deste procedimento e também dicas de como dar banho em seu cachorro de maneira segura e eficaz. Confira!

A importância do banho e tosa para os cachorros

Banho e tosa é um procedimento que faz parte da higiene do animal. Mais do que deixar cheiroso e bonito, lavar e aparar os pelos também é uma maneira de cuidar da saúde do seu cão.

Com os pelos sujos e compridos, o cachorro pode desenvolver várias doenças de pele e sofre com pulgas e carrapatos. As picadas desses parasitas também podem causar alergias e outras complicações.

Por isso, o comum é dar banho no seu pet uma vez por semana. Esse tempo também varia de acordo com o tipo e o comprimento dos pelos.

Já a tosa não tem padrão, mas tem vários cuidados: depende da raça e do tipo de pelagem do animal. No verão, por exemplo, é comum tosar o cão mais vezes para refrescá-lo.

Como dar banho e tosar cachorro?

Sabendo a importância do banho e tosa para os cachorros, a recomendação é que sejam realizados por profissionais da área, preferencialmente em um pet shop. Veja o porquê:

Conhecimento das técnicas

É preciso saber que realizado de maneira errada, o banho e a tosa também podem adoecer seu cão.

Por exemplo: se os pelos forem retirados em excesso, seu cão ficará sem proteção alguma.

Mesmo no verão, é importante que a tosa não seja muito curta para que o cão possa manter sua temperatura e proteger a si mesmo da exposição do sol. Caso contrário, poderá desenvolver alergias e outras doenças de pele.

Outro exemplo: algumas raças não podem ser tosadas na máquina. A tosa errada pode modificar completamente a estrutura do pelo do seu cachorro e, dependendo da gravidade, mudá-la completamente.

Já quanto ao banho, é importante que o cão seja secado muito bem, porque a umidade que fica entre os pelos é perfeita para a proliferação de fungos e bactérias. No petshop, além de escovado, seu cão será secado por completo, sem esquecer nenhuma parte.

Os ouvidos também precisam de cuidados, pois não podem receber água na cavidade interna de maneira alguma. Com a técnica certa, o serviço é realizado com total segurança.

Produtos específicos e de qualidade

O uso de cosméticos humanos é contraindicado para animais. Nos pet shops, os profissionais possuem as linhas corretas de tratamento para cada tipo de pelo e raça, ressaltando volume, brilho e textura de cada pelo.

Por isso, é sempre importante fazer o comparativo de custo-benefício. Dar banho em casa até pode sair mais barato à primeira vista, mas a qualidade do banho não será a mesma, visto que os profissionais usam técnicas e produtos de qualidade.

Atenção a todos os cuidados da higiene do pet

O banho e tosa fazem parte de uma série de outros procedimentos que pretendem garantir a boa higiene canina.

