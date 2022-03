Aprenda como prevenir doenças e machucados nas patinhas do seu pet

Já pensou como seria andar descalço para todos os lugares? Desbravar o mundo apenas na coragem, sem nenhuma proteção nos pés? Bom, é assim que vivem nossos pets. As patas de cachorro e gato não possuem nenhuma proteção especial como sapatos e meias, e podem ser machucadas durante as atividades simples do cotidiano, como correr, andar e escalar.

Por isso, é importante que você não esqueça de cuidar dessa parte do corpo do seu pet. Inclusive, as patinhas exigem atenção frequente para avaliar e prevenir danos ou eventuais doenças.

Mas, como cuidar das patas de cachorro e gato?

Os cuidados com as patas dos pets começam com a higiene adequada Veja algumas dicas.

Unhas: sempre curtas e aparadas para evitar que o pet se machuque ou arranhe as pessoas. Este hábito também evita que seu pet escorregue e que as unhas entortem, quebrem ou encravem.

Tosa: assim como o pelo do corpo inteiro deve ser tosado com frequência para garantir bem-estar térmico, o mesmo deve ser feito com os pelos que nascem entre as “almofadinhas” das patas. Com o auxílio de uma tesoura, mantenha aparado os pelos também evitar que seu cão escorregue ou traga sujeira para dentro de casa.

Hidratação: devido ao desgaste provocado pelo contato das patas com o chão, é necessário hidratar regularmente as patinhas do seu pet, principalmente se estiverem ressecadas. Para isso, use umhidratante específico para pets. Principalmente para gatos (que se lambem mais), o produto deve ser suave e sem cheiro.

Como prevenir machucados nas patas de cachorro e gato

Nos tópicos anteriores, falamos sobre os cuidados específicos que devemos ter com as patinhas de cães e gatos durante os momentos de higiene. Afinal, tosar, aparar as unhas e hidratar as patinhas fazem parte da rotina de cuidados higiênicos junto com o banho e a limpeza dos dentes e orelhas, por exemplo.

Mas, você sabe como prevenir que seu cão ou gato machuque as patas?

Um dos principais cuidados que se pode ter para prevenir machucados é estar atento ao tipo de solo em que seu pet está pisando. Em casa, tome cuidado com objetos espalhados pelo chão e mantenha o ambiente limpo, prevenindo acidentes.

Na rua, atente-se principalmente à temperatura do solo. Asfalto e calçadas quentes demais podem queimar as patas do seu companheiro, gerando desconforto e até bolhas. Também fique de olho em vidros ou objetos cortantes que possam estar no caminho do seu pet.

Afinal, qualquer lesão nas patas pode ser foco de infecções, podendo levar até mesmo a perda de tecido.

Identificando doenças nas patas de cachorro e gato

Mesmo com os cuidados higiênicos e preventivos, as patas devem ser verificadas regularmente, principalmente porque pulgas, carrapatos ou outros parasitas podem se alojar entre as almofadinhas das patas e ferir seu pet.

Essa checagem é essencial principalmente no caso de cães e gatos que dormem com os donos e ficam no sofá. Neste caso, invista em higienizadores de patas, produtos utilizados depois do passeio que controlam o mau odor, protegem e hidratam as patinhas.

Além desses problemas, é comum também o cão ou gato desenvolver alergias nas patas. As causas são variadas: infecções por vírus, bactérias e mofo costumam ser as principais. Também há àqueles que desenvolvem alergia às pulgas, representando um duplo problema.

Se algo assim acontecer com seu pet, é provável que ele comece e lamber ou morder a pata excessivamente devido à coceira. Se reparar neste comportamento sem sinal aparente de machucados, a indicação é levar seu pet ao veterinário. Por vezes, esse comportamento também pode indicar estresse ou ansiedade.

