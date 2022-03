Confira as principais dicas para manter seu cão cheiroso e limpinho por mais tempo

O seu cachorro adora se molhar ou não pode nem ouvir falar em banho? Independente de como ele seja, é preciso dar banho nele. E se você nunca se arriscou, aqui vão algumas dicas de como dar banho em cachorro, sem que ele fique estressado, deixando o momento gostoso e divertido.

Confira.

1 – Pelo e escovação

Antes de molhar seu cachorro, escove bem os pelos para evitar que eles embaracem durante o banho. A escovação também retira os pelos mortos e o excesso de sujeira que se acumulou na pele.

Neste aspecto, também é importante reconhecer o tipo de pelo do seu cachorro e escová-lo seguindo as características da pelagem. Raças com pelos encaracolados, por exemplo, exigem pentes de cerdas mais espaçadas, mantendo assim a textura natural do pelo.

Já cães com pelagens longas necessitam de ainda mais cuidados, pois os pelos costumam embaraçar com frequência. A escovação deve ser diária e, se o pelo for bem longo, é aconselhável investir em hidratações para manter a pelagem brilhante e bonita.

2 – Liste tudo o que vai precisar durante o banho

Cachorro devidamente escovado, chegou a hora de se preparar para o banho. Faça uma lista de tudo o que vai precisar e separe item por item: shampoo, condicionador, toalha, escova, algodão, entre outros.

A temperatura da água não deve ser muito gelada, nem muito quente. O local em que dará o banho também importa: se for dar banho em uma banheira, não precisa encher por completo. A água na altura dos calcanhares do seu cão já é o suficiente.

Antes de molhar a cabeça do seu cachorro, também tome cuidado com as orelhas. Procure protegê-las com um pedaço de algodão para evitar que a água entre dentro do ouvido do animal.

3 – Procure por lesões

Comece o banho molhando o animal com cuidado, com a ajuda de uma jarra ou torneira. Comece pelas patas e pernas para ele ir se acostumando. Com o pelo úmido, utilize um shampoo adequado para a pelagem do seu cão, massageando e esfregando os pelos para retirar toda a sujeira.

É neste momento que você deverá ser mais cuidadoso e criterioso. Principalmente nos cachorros de pelagens longas, pode ser que alguns machucados, fungos ou alergias passem despercebidos. Com o pelo úmido e lavado, você terá maior acesso à raiz dos pelos e poderá enxergar com mais detalhes a pele do seu cachorro.

Caso encontre alguma alergia ou irritação na pele, procure uma veterinária.

Após lavar todo o corpo do seu cão, chegou a hora de secá-lo. Apesar do barulho incomodar os cães, não secar o pelo pode favorecer o surgimento de alergias e fungos.

4 – Produtos de qualidade e custo benefício

Sobre os produtos para banhar o seu cachorro, a recomendação é utilizar shampoo e condicionador específico para cães. Cosméticos humanos não são indicados e podem fazer mal à pele do seu pet.

Dê preferência, também, para produtos com alta qualidade. Às vezes, um banho pode até custar mais barato, mas a limpeza dura pouco. Assim como nós investimos em produtos melhores que entregam mais resultados a longo prazo, o mesmo pode ser dito dos produtos para cães.

A docg., empresa especializada no segmento pet, possui várias linhas de shampoos e condicionadores para cães de todas as pelagens. Há modelos que garantem maior hidratação, maciez e volume, e também shampoos antiressíduos para uma limpeza mais profunda.

Além disso, todos os petshops da docg. também oferecem serviço de banho, tosa e higiene. Clique aqui para agendar um horário.

Preocupada com a saúde do seu cão, a empresa trabalha com produtos autorais que são vendidos no e-commerce da marca. Independentemente da unidade escolhida, os cachorros tomam banho em banheiras vitorianas e passam por um tratamento capilar completo.

Os critérios de banho e tosa são seguidos à risca para garantir a qualidade no serviço porque a docg. acredita que o banho é uma questão preventiva, que interfere diretamente na qualidade de vida dos cães e pets.

Acesse o site da docg. e conheça toda a linha de produtos para o seu cachorro!