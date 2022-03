Confira dicas, produtos e a melhor maneira de deixar seu gato limpo e cheiroso.

Com certeza, o seu gato fica se lambendo o tempo inteiro. É coisa de gato, eles são muito higiênicos. Mas isso significa que você nunca deve dar banho nele? E se deve, como dar banho em gatos da melhor forma, sem deixá-lo agitado e sem se machucar?

Aqui embaixo, reunimos informações, respondemos as principais dúvidas e separamos dicas para tornar o banho dos gatos mais confortável para ele e para você. Confira:

Quando saber a hora certa de dar banho no gato



Quem já levou uma lambida de gato sabe que a língua desses animais é bem áspera, diferente da textura da língua de um cachorro, por exemplo. Isso acontece porque a língua dos gatos possui filamentos que agem como uma escova removedora de impurezas e pelos mortos.



E é por meio dessas lambidas que o gato mantém a sua higiene. Mas, não ache que eles conseguem limpar 100% da sujeira. As lambidas não são suficientes para promover uma limpeza profunda.



Isso é mais visível em gatos de pelagem longa, que se sujam com mais frequência e não conseguem se limpar corretamente. Outros fatores, como doenças de pele, também podem exigir que o gato tome banho para que o medicamento seja passado.



Nestes casos, o banho é recomendado. Porém, atenção à frequência: uma vez por mês é suficiente.



Posso dar banho em gatos com produtos para humanos?



Como você viu, os banhos não podem ser frequentes e só devem acontecer caso o gato realmente necessite de uma limpeza melhor. Se este for o caso, então você precisa se preparar para este banho.



Entenda: não é recomendado o uso de shampoos, hidratantes e condicionadores humanos.



Usar produtos específicos para gatos evita o surgimento de alergias e dermatites, além de possuírem a composição adequada para a pelagem dos bichanos, deixando-a mais brilhante e macia.



A docg. , empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado pet, possui uma linha exclusiva e completa para cuidar e embelezar seu gato. É possível adquirir shampoos hipoalergênicos, hidratantes, condicionadores e protetores solares, além de diversos outros produtos para a saúde e higiene do seu gato.



Clique e encontre tudo o que você precisa para o seu gato.



O que fazer antes do banho?



No dia anterior, a sugestão é cortar as unhas do seu pet para evitar arranhões. Se mesmo assim seu gato for arisco ou tiver medo de água, você pode investir em luvas para se proteger.



Também é aconselhável escovar seu gato no dia anterior, retirando todos os pelos mortos e deixando a pelagem sem nós. Lembre-se de escovar no sentido contrário ao crescimento do pelo.



Por fim, pense em um local apropriado para dar banho em seu gato. Geralmente o banheiro é uma escolha satisfatória e o uso de uma bacia ou balde pode facilitar seu trabalho. Para agilizar, também separe toalhas e/ou algodões.



Na hora do banho: como acalmar gato arisco



Você conhece o seu gato o suficiente para saber se terá problemas ou não, pois a hora do banho pode ser estressante para os felinos. Portanto, antes de se perguntar como dar banho em gato, você precisa pensar: como tornar esse momento mais agradável para ele?

Algumas dicas que vão ajudá-lo neste propósito:

Antes de começar o banho, procure relaxar seu gato com uma massagem;

Deixe a torneira aberta para que ele se acostume com o som da água caindo;

Leve alguns petiscos para o banheiro, caso queira recompensá-lo depois do banho ou acalmá-lo durante o processo;

A temperatura da água deve ser morna, nem muito quente, nem muito fria;

Procure colocar seu gato dentro da bacia vazia e aos poucos vá enchendo com água;

Primeiro molhe as patinhas e depois suba para o restante do corpo;

Nunca molhe diretamente a cabeça e use um copo ou pequena mangueira para molhar o resto do corpo. Se possível, use algodão ou toalha úmida na cabeça;

Procure ser ágil: quanto mais rápido você for, menos estressante será para o seu gato;

Seque-o bem com o auxílio de uma toalha ou de um secador. Caso use secador, teste se o seu gato não se assustará com o barulho e também certifique-se quanto à temperatura do vento.



Seguindo essas dicas, é bastante provável que você consiga dar banho em seu gato de maneira segura e tranquila. Se ainda restarem dúvidas, você sempre pode optar por levá-lo em um petshop de confiança.

Na docg. você encontra uma equipe incrível e pronta para lidar com seu gato. cronograma capilar, seguindo as características da pelagem do animal. Já a equipe é altamente qualificada para tratar de gatos ariscos ou com medo de água.

Na hora do banho, os tutores podem acompanhar todo o procedimento por meio das paredes de vidro na área do banho e tosa. O foco na qualidade de vida do animal, assim como o seu bem estar, é prioridade para todos os estabelecimentos da docg..