Como escovar dentes de cachorro: dicas para acabar com aquele bafo Com escova e pasta de dente para cachorro, você consegue manter a saúde bucal do seu companheiro

Temos certeza que você já foi fazer carinho em um cachorro e foi surpreendido por um bafo horrível. Normal: assim como nós, os cachorros também podem desenvolver problemas bucais. Mas, então, como escovar os dentes de cachorro e cuidar da saúde bucal dele?

Com que frequência escovar, o que usar durante a escovação e qual a idade certa para escovar os dentes do seu cachorro. Veja aqui algumas dicas que vão ajudar você.

Mas, porque devo escovar os dentes do cachorro?

Assim como ocorre com a gente, não escovar os dentes gera acúmulo de bactérias, tártaro e placas bacterianas na gengiva e nos dentes, causando mau-hálito e outros problemas. No caso dos cachorros, uma enfermidade muito comum é a doença periodontal, condição causada pela inflamação e infecção na gengiva dos cães.

E não cuidar dos dentes do seu cachorro pode ser um problema sério: essas bactérias podem se descolar do tártaro e invadir órgãos vitais do seu cãozinho. A doença periodontal pode ser associada à doença renal, nos pulmões, articulações e osteoporose.

Além do mau-hálito, a falta de limpeza dos dentes pode gerar dor e impactar a alimentação do seu pet, além de aumentar a chance de ele perder dentes mais cedo.

Com quantos meses posso começar a escovar os dentes do cachorro?

Nunca é tarde demais para começar a escovar os dentes do seu cão.

Se ele é filhote, você pode começar, geralmente, após os sete meses de vida, quando ele tiver trocado todos os dentes de “leite”.

E, quando o assunto é escovar os dentes do cachorro, é preciso ter paciência e carinho para respeitar o tempo e o limite do seu companheiro. Ainda mais se seu cão é adulto, você terá de ser ainda mais paciente com ele.

Isso porque a escovação deve fazer parte da rotina do seu cão. Ela precisa ser realizada várias vezes durante a semana. Para ajudar você, seguem algumas dicas fundamentais:

Escolha um momento em que ele esteja relaxado para tentar escovar seus dentes; Escovas de dentes para cachorro são as melhores, mas modelos infantis com cerdas macias também podem ser utilizados; Use água e pasta de dente para cachorro. Nunca use pasta de dente humana, pois ela pode adoecer seu cão; Nunca aplique muita força ou pressão sobre a gengiva do animal, para não feri-lo; Não se preocupe em ser rápida; Também não se preocupe com o enxágue pós-escovação. As pastas caninas não apresentam quaisquer problemas com a ingestão.

Meu cachorro não me deixa escovar seus dentes: e agora?

Mesmo seguindo todos os passos descritos acima, muitos cãozinhos não deixam que a gente chegue perto das suas bocas para escová-las.

Nestes casos, há inúmeros produtos que podem ser usados para ajudar a prevenir doenças, melhorar o mau-hálito e cuidar da saúde bucal do seu cão.

A docg. possui em seu catálogo o Enxaguante bucal docg., que ajuda a manter a higiene bucal do seu cão. O produto é colocado na água do seu pet, não tem cheiro e nem cor, passando completamente despercebido por ele.

Outras medidas que podem ser tomadas referem-se à contratação de serviços de limpeza dental. Quando você leva seu pet em um dos petshops da docg., por exemplo, além do banho e da tosa, também há a escovação dos dentes.

Acesse o site da docg. e conheça toda a linha de saúde e bem-estar da marca!