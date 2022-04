Uma boa ração é essencial para o crescimento saudável do filhote.

Está com um cachorrinho novo em casa? Então, é hora de definir algumas coisas básicas, mas principalmente escolher a melhor ração para filhotes. A alimentação é fundamental para que ele tenha os nutrientes necessários para se desenvolver bem e com saúde.

Porém, com tantas opções, é normal ter dúvidas sobre qual ração oferecer ao seu filhote. Por isso, preparamos este conteúdo para te ajudar a alimentar bem seu bichinho.

A importância da alimentação para seu filhote?

Uma ração balanceada é essencial para preservar o desenvolvimento, a saúde e a energia do seu filhotinho. Mas não esqueça, respeite todas as fases da alimentação dele: desmame e inclusão das rações úmida e seca, até a chegada à vida adulta.

Os primeiros dias do bichinho são fundamentais, pois é nesta fase que ele ganha imunidade.

Sendo assim, antes de mudar para alimentos sólidos e rações secas, intercale papinhas e misture com alimentos úmidos, pois o filhote precisa se adaptar à mudança da alimentação.

Qual a quantidade ideal de ração para oferecer ao filhote?

Nesta fase da vida, seu pet quer brincar muito e se divertir com você. Por isso, além de dormir bastante, para repor toda energia gasta, ele precisa ingerir a quantidade certa de ração para crescer saudável.

Na verdade, seu amiguinho deve consumir entre 20% e 30% de proteínas por dia para ficar bem nutrido e crescer sadio. Com isso, a qualidade da ração oferecida necessita conter os níveis ideais de proteína da carne.

Outro ponto muito importante diz respeito a quantidade diária de ração. Na embalagem do produto você encontra qual é a porção indicada, de acordo com o peso do seu amiguinho. Mas não esqueça, sempre busque o acompanhamento de um veterinário.

Diferença entre ração para filhotes e para pets adultos

A concentração de nutrientes é uma das principais diferenças entre o alimento para filhotes e para adultos. Exatamente por isso, é necessário oferecer a ração adequada para seu companheiro.

Como crescem de forma acelerada, os filhotes necessitam de altas doses de proteínas e gorduras, fibras, vitaminas, ômega 6 e o DHA (para o desenvolvimento cognitivo do animal).

Qual é a melhor ração para filhotes?

Uma dica para você identificar se o alimento contém os nutrientes que seu filhote precisa é ler as informações contidas na embalagem, como a tabela nutricional.

Verifique se os primeiros ingredientes listados correspondem à proteína. Se as fontes proteicas aparecem como os últimos itens da tabela, significa que o produto não possui grande quantidade desse ingrediente.

Com essa dica, você já consegue evitar algumas rações que não têm a quantidade necessária de nutrientes para seu pet.

Além disso, não esqueça de adequar o alimento à idade, ao peso e à raça do seu pet.

Benefícios da ração premium para seu filhote

Por serem alimentos mais completos, com grau de pureza e balanceamento que conseguem atender as necessidades diárias da dieta, as rações premium oferecem muitos benefícios para a saúde do animal, como maior bem-estar e melhor digestão.

Outros benefícios proporcionados ao seu filhote, quando você oferece uma ração de boa qualidade, são desenvolvimento, crescimento e envelhecimento mais saudável, além do fortalecimento do sistema imunológico.

Ração super premium

Produzidas com ingredientes de maior qualidade e valor nutricional, o que promove mais disposição, saúde e qualidade de vida a longo prazo para o animal, as rações super premium têm muitos outros benefícios.

Previnem problemas gastrointestinais e renais;

São livres de transgênicos;

Proporcionam maior absorção de nutrientes;

Têm maior grau de pureza;

Ricas em probióticos.

Na docg. você encontra as melhores rações para cuidar e proteger a saúde e o bem-estar do seu filhote.

