Cuidar da alimentação do seu gato ajuda a evitar doenças e outros problemas

Quem tem um gato em casa sabe a dor e a angústia que é quando eles adoecem. Afinal, diferente dos humanos, eles não conseguem falar onde dói. Por isso, a prevenção de doenças acontece no dia a dia, principalmente com a comida. E saber o que gatos não podem comer é essencial para mantê-los saudáveis.

Neste aspecto, vale lembrar que, apesar de serem domesticados, os gatos ainda são pequenas feras com resquícios de comportamento selvagem. São essencialmente carnívoros e precisam de uma alimentação rica em proteínas.

Com isso em mente, elaboramos uma pequena lista com os principais alimentos que os gatos não podem comer de jeito nenhum.

1- Doces

A grande questão dos doces refere-se ao fato de o açúcar não possuir nenhum valor nutricional. Oferecer doces para o seu gato é submetê-lo a riscos desnecessários. Além disso, estudos mostram que os felinos não reconhecem o sabor doce.

Portanto, não ofereça doce de leite, uva passa, bolachas, balas ou derivados. E atenção redobrada ao chocolate, alimento extremamente perigoso que pode causar vômitos, problemas cardíacos, convulsão e até morte.

2 – Salgados

Refeições com muito sal e sódio são prejudiciais para todo mundo. No caso dos gatos é ainda pior, visto que eles têm uma tendência a desenvolver problemas renais e urinários ao longo da vida. Ingerido em excesso, o sal se acumula nos rins e pode causar problemas sérios.

O mesmo é válido para comidas muito temperadas com alho, alho-poró e cebola. Esses temperos podem agredir o estômago, causando gastrite, ou atacar as células vermelhas do sangue (hemácias), que podem causar uma anemia.

3 – Frutas cítricas

Frutas são grandes aliados de uma alimentação equilibrada para humanos, mas podem ser extremamente perigosas para cachorros e gatos. Uvas, por exemplo, são tóxicas e podem até causar a morte do seu pet; o abacate, também, além de muito gorduroso, pode causar vômitos, diarréias e outros desconfortos intestinais.

De maneira geral, frutas cítricas, como limão, laranja e kiwi, não devem ser oferecidas. O mesmo vale para frutas ricas em açúcar e gorduras. Embora algumas frutas estejam liberadas (maçã, melão, melancia), é importante frisar que elas não são necessárias para a saúde do animal e ingeridas em excesso pode causar obesidade.

4 – Leite e derivados

Apesar do senso comum, gatos não devem tomar leite. Aqui a questão não é sobre ser um alimento tóxico ou não, mas sim pelo fato de o leite não acrescentar nenhum nutriente que o gato precise.

Em excesso, pode até causar problemas intestinais e vômitos. Se quer dar algo diferente para seu gato beber, prefira água de coco.

Assim como o leite, todos os seus derivados, como queijos e iogurtes, também devem ser excluídos da dieta.

5 – Ração de outros animais

Se você acha que ração de cachorro e gato é tudo igual, está enganado. Gatos não devem comer ração de cachorro.

Isso porque os cães são carnívoros/onívoros, o que significa que sua refeição possui proteína animal, frutas, legumes e outros vegetais. Já os gatos são exclusivamente carnívoros e necessitam de maiores quantidades de proteína animal e gordura.

As rações específicas para gatos são desenvolvidas para nutrir e satisfazer o seu felino, oferecendo tudo o que ele precisa para ficar forte e saudável.

A docg. é uma empresa especializada em oferecer produtos que visam cuidar e proteger a saúde e o bem-estar do seu pet. Além das rações e petiscos, você encontra uma linha completa de suplementos para reforçar a nutrição do seu gato.

Acesse o site e confira mais sobre os produtos da docg.