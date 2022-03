Criar essa rotina é fundamental para socializar e gastar a energia do seu cão.

Para algumas famílias, o horário de passear com o cachorro é sagrado. Vai chegando a hora e o cãozinho já começa a abanar o rabo e a latir para a porta de casa. Quase como se dissesse, “humana, está na hora de passear comigo!”.

Manter essa rotina diariamente é uma atividade essencial para os cães gastarem energia, conhecerem outros cães, perderem o medo da rua, fortalecerem os membros e por aí vai. É ótima também para você melhorar sua relação com ele.

Além das vantagens, há alguns cuidados que você precisa ter para evitar problemas que podem impactar seu cãozinho por mais tempo.

As principais vantagens de passear com cachorro

Que os passeios trazem bem-estar e qualidade de vida para o pet, disso não restam dúvidas. Basta perceber a alegria deles durante o passeio: eles amam esticar as pernas e andar ao ar livre.

Além dessa visível felicidade, os passeios também reduzem a ansiedade e a agressividade no animal. Isso porque as caminhadas ajudam a gastar energia e aumentam a socialização do cão, principalmente se ele tiver contato com outros pets durante o passeio.

Outras vantagens que se associam à atividade física: ajuda a controlar o peso, evita o sedentarismo, estimula o intestino e o metabolismo do cão.

Também estabelece com mais facilidade a hierarquia entre a relação.

Ao mesmo tempo que seu cãozinho entenderá que você que dá as ordens (a simbologia de você guiar o passeio é importante), você também estará passando mais tempo com o seu pet, aumentando a interação com ele.

Os principais cuidados na hora de passear com cachorro

Naturalmente, os principais cuidados durante os passeios com os cães se referem à saúde do animal, o local onde o passeio será realizado e, claro, a sua responsabilidade em manter o local seguro e limpo.

Sol e calor

Quanto à saúde e integridade física do animal, você precisa estar atento ao Sol. Não é recomendado realizar passeios durante o meio dia, pois podem queimar a pele e as patinhas do seu cãozinho. Mesmo em outros momentos do dia, cuide muito com o calor do chão, principalmente em calçadas de concreto ou asfalto.

Para isso, é possível investir em protetor solar específico para cães. Não é indicado usar cosméticos humanos, pois podem causar reações adversas. A docg. , empresa especializada no segmento pet, possui uma linha de protetor solares com fator 30 FPS, veganos e à prova d’água.

Local

Já referente ao local onde o passeio será realizado, é necessário se manter vigilante durante todo o trajeto. O terreno pode ter objetos cortantes ou pequenas sujeiras que podem ser engolidas e intoxicar seu cão, como bitucas de cigarro, plásticos e venenos. Cuide também com objetos cortantes, como pregos, cacos de vidro ou outros materiais que podem machucar a pata ou a boca do seu cachorro.

Se estiver em um parque ou praça, verifique se a grama não tem uma quantidade exagerada de insetos. Para evitar picadas, você pode investir em um repelente para cães. Já os focinhos podem receber uma extra proteção com um creme hidratante específico para essa região.

Já no retorno do passeio, nunca esqueça de limpar as patinhas e fazer a higiene do seu cão. Principalmente se ele correr em grama e areia, você pode pentear e retirar as impurezas. Com o uso de higienizador de patas docg. com aplicação posterior de hidratante de patinhas lenços umedecidos, o processo fica até mais fácil.

Por último, nada mais chato do que levar seu cachorro para passear e encontrar um monte de coco pelo caminho. Lembramos que é responsabilidade dos tutores manter os espaços públicos limpos. A higiene durante o passeio, portanto, é fundamental.

