Separamos cinco dicas para você contratar um serviço de banho e tosa com o melhor custo-benefício

Quanto custa um banho e tosa em Curitiba? Na verdade, você encontra lugares que cobram de R$ 30 a R$ 300. Isso depende da região e do tamanho do animal, e dos tipos de serviço oferecidos, como limpeza de dentes, tosa higiênica, corte das unhas etc.

Portanto, mais do que saber quanto custa o banho e tosa em Curitiba, é preciso se manter atento aos serviços ofertados pelo pet shop e à qualidade do atendimento.

Essa é a maneira mais segura de evitar desperdício de dinheiro e de garantir que seu pet seja bem tratado.

Confira.

1 – Higiene do local

Você sabia que existem várias doenças que podem atingir seu cão ou gato, se o espaço onde ele for banhado e tosado não estiver limpo o suficiente? O mesmo pode ser dito dos instrumentos de tosa, das toalhas e nos espaços onde eles são mantidos até a hora do banho.

Afinal, além de fungos e bactérias, os pets podem passar doenças e parasitas um para os outros por meio do contato direto ou indireto (pela falta de esterilização dos instrumentos de corte).

Portanto, se o preço pedido pelo banho e tosa for muito barato, desconfie. Somente um ambiente de trabalho limpo e esterilizado é seguro para os pets e os profissionais que realizarão os procedimentos estéticos.

2 – Respeito à pelagem do animal

Outro aspecto importante que você precisa considerar é a forma como o seu cão ou gato foi tosado. Determinadas raças pedem por instrumentos de tosa específicos, e há cachorros que não podem ser tosados com máquinas, por exemplo.

Não respeitar a pelagem do animal pode facilitar o surgimento de doenças de pele e alergias, além de modificar por completo a estrutura do pelo.

Portanto, quando estiver procurando um pet shop para levar seu bichinho, fique de olho no portfólio do lugar e verifique se os profissionais que realizam a tosa sabem diferenciar os tipos de pelagem e realizar a tosa mais adequada para cada raça.

3 – Profissional capacitado

Puxando o gancho do tópico anterior referente ao tipo de pelo dos animais, também é importante você encontrar um pet shop com profissionais capacitados, com cursos técnicos e experiência com bichos.

Naturalmente, espaços que possuem um quadro de funcionários altamente capacitado cobram mais pelo serviço. Ao mesmo tempo, o trabalho desses profissionais também é de mais qualidade, mantendo seu pet lindo e limpo por mais tempo.

Pense em um salão de beleza: se o cabeleireiro não souber cortar direito nosso cabelo, em pouco tempo teremos que retornar ao salão para aparar as pontas.

O mesmo pode ser dito do banho e tosa em cachorros e gatos. De nada adianta pagar barato se o banho não dura e a tosa for mal-feita. Investindo em serviços de qualidade, você terá um pet limpo por mais tempo e precisará tosá-lo com menos frequência.

No final do mês, você acaba economizando.

4 – Produtos utilizados

Naturalmente, os pet shops utilizam apenas produtos específicos para animais. Mas, você já se perguntou se o shampoo e condicionador utilizado pelo profissional corresponde ao tipo de pelo do seu pet? Ou se ele é hipoalergênico ou se tem algum fator de hidratação?

Assim como o custo do banho e tosa são determinados pelo profissional e pelo espaço em que o serviço é realizado, o valor também será proporcional ao tipo de produto utilizado.

Shampoos e condicionadores com fator extra de hidratação, produtos específicos para pelagem branca, lisa e encaracolada, hidratantes para patas e focinho são alguns exemplos de cosméticos que podem ser usados durante o banho e tosa dos animais a depender, claro, do valor do serviço.

A qualidade dos produtos, assim como no item anterior, também é fundamental para a duração do perfume e da limpeza.

5 – Serviços ofertados

Por fim, existem pet shops que incluem todos os aspectos da higiene dos pets no banho e tem aqueles que cobram a parte.

De uma maneira ou de outra, a escovação dos dentes, a tosa higiênica e o corte das unhas são cuidados essenciais.

Então, quando for escolher um pet shop para realizar o banho e tosa, veja quais serviços estão no preço e quais precisam ser acertados à parte.

A docg. é um pet shop e loja de produtos para pet que foca na qualidade, acima de tudo, para que o seu pet tenha o melhor atendimento

Em todas as unidades, o profissional conversará com você para entender as principais necessidades do animal durante o banho e indicará os serviços mais indicados para ele. Dessa forma, o atendimento se torna ótimo para todos.

Quer agendar um banho e tosa para o seu pet? Clique aqui e faça a reserva pelo WhatsApp da docg.