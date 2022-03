Em caso de reações alérgicas severas, procure imediatamente uma clínica veterinária

Seu cachorro é daqueles que adora perseguir uma borboleta, ou tenta pegar qualquer bichinho que encontra? Então você já deve ter sentido medo dele levar uma picada de inseto.

Os insetos mais comuns são as pulgas, carrapatos, formigas, marimbondos, abelhas, vespas e pernilongos. Geralmente, costumam picar os pets no rosto, nariz, boca ou patas.

Na maioria das vezes, a picada gera um incômodo passageiro no animal.

Já o inchaço pode ser controlado com o uso de bolsas térmicas, por exemplo. O perigo está nas possíveis reações alérgicas que o cachorro pode desenvolver logo após a picada.

Diante deste risco, a prevenção é a opção mais sensata para você que seu cachorro tome picadas de inseto.

Como prevenir picada de inseto em cachorro

A primeira maneira de proteger seu pet contra picadas de insetos é evitar ambientes de risco.

Se o parque onde costuma levá-lo tem muitas abelhas, formigueiros e vespas, talvez seja interessante começar a visitar outro espaço aberto mais seguro. Ainda mais no verão, o cuidado deve ser redobrado.

Outro aspecto importante é vacinar ou medicar seu cão em caso de viagens para regiões com incidências de doenças transmissíveis por insetos. Alguns mosquitos, por exemplo, podem transportar ao pet dirofilariose (verme do coração) e a leishmaniose.

Mesmo com esses cuidados, às vezes não é possível proteger seu pet de todos os perigos do mundo. Por isso, a maior arma preventiva é protegê-lo com cosméticos que afastam insetos, como repelentes.

A docg., empresa especializada em comercialização de produtos do segmento pet, disponibiliza para a compra o repelente Repels Bugs, indicado para cães e gatos com mais de quatro semanas de idade.

Mas, o que fazer se meu cachorro for picado?

As duas principais dicas que temos para você é manter a calma e observar o animal. A verdade é que, assim como nós, as picadas de inseto são relativamente comuns.

Por isso, logo que forem picados, observe se o local do ferimento apresenta inchaço, vermelhidão ou está coçando mais do que deveria.

Também fique atento aos principais sinais que costumam aparecer em uma reação alérgica: vômito, diarréia, dificuldade respiratória, fraqueza, convulsões, hiperventilação, tremores e febre.

Se você observar algum desses sintomas, leve o pet imediatamente para uma clínica veterinária. Em casos de reações alérgicas severas, o tempo e o atendimento profissional são cruciais para evitar complicações.

Se possível, durante a consulta com o veterinário, informe o tipo de inseto que picou seu pet. Quanto aos procedimentos e tratamentos, dependerá da gravidade da reação alérgica. No geral, são prescritos antialérgicos, antibióticos e anti-hemorrágicos.

Gostou das dicas e indicações deste artigo?

