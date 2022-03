No tempo errado, a tosa em cachorro pode prejudicar a estrutura do pelo e gerar vários problemas de saúde

Está com dúvida sobre tosa em cachorro? Vem com a gente.

Assim como o banho, a tosa é fundamental. Em algumas raças, a tosa não somente é indicada, como é obrigatória para manter a saúde e o bem-estar do seu cãozinho.

Mas, você sabia que há uma idade mínima em que a tosa em cachorro pode ser realizada?

Neste artigo, nós explicamos quando é indicado tosar seu cachorro pela primeira vez, como realizar o procedimento e os riscos caso a tosa seja feita de maneira errada. Confira!

Quando tosar o cachorro pela primeira vez

De maneira geral, não há contraindicações quando o assunto é tosa.

Inclusive, a famosa tosa higiênica, que apara os pelos da barriga, patas e órgãos íntimos, deve ser realizada em todos os cães, pois evita que os pelos fiquem sujos ou embaracem quando o cachorro deita no chão.

No entanto, você só deverá tosar seu cãozinho quando ele completar dez meses de idade. Antes disso, o corte pode alterar a estrutura do pelo, favorecendo o surgimento de alergias e outras doenças.

Isso porque, nos primeiros meses de vida, seu cãozinho ainda está tomando as vacinas e reforçando a imunidade. Tosar os pelos nessa época aumenta as chances dele contrair doenças pelos utensílios da tosa, como a tesoura, pentes e demais produtos.

Além disso, dependendo da raça, há uma troca para a fase adulta. Neste período os pelos costumam cair com abundância e, por isso, também não é recomendado realizar a tosa nesta época.

Cuidados e recomendações por raças

Principalmente no verão, é comum que a gente queira tosar os cachorros para refrescá-los.

Apesar da tosa realmente ajudar a diminuir o calor nos cães, é preciso cuidado: se seu cão for tosado demais, ele perderá a proteção térmica entre o pelo e a pele e sentirá mais calor ainda. Além disso, a tosa muito baixa também favorece a proliferação de fungos, justamente por retirar a proteção da pele.

Em algumas raças, como o spitz alemão e o chow chow, a tosa muito rente à pele pode desenvolver a síndrome pós-tosa ou alopecia pós-tosa. Neste caso, o pelo do cachorro poderá nunca mais crescer ou, caso venha a crescer anos mais tarde, terá outra textura.

Já em raças de pelo branco, a tosa baixa também eleva as chances do cão desenvolver doenças de pele devido a maior incidência de raios solares.

Outra coisa que você precisa reconhecer é a estrutura do pelo do seu cachorro e tosá-lo segundo ela.

Cães conhecidos por terem subpelo, como golden retriever, samoieda, husky siberiano e chow-chow, devem realizar a tosa estilo “triming”. Nesta técnica de tosa em tesoura se retira apenas o volume e as pontinhas dos pelos.

Onde levar meu cão para tosar

Aí surge aquela ideia: “eu mesmo vou tosar o cachorro”. Você pode tentar, mas não esqueça que a tosa é uma etapa muito importante e se ela for realizada de maneira errada, você pode comprometer o bem-estar e a saúde do seu pet.

Omais indicado é deixar essa tarefa com profissionais especialistas, que estudaram para realizar a tosa perfeita e segura em seu pet. Também fazem uso das ferramentas corretas e reconhecem qual instrumento utilizar para cada tipo de raça e pelagem.

Além disso, escolher um pet shop com serviço de qualidade é a garantia de que seu investimento durará por mais tempo. O uso correto dos instrumentos de corte, tal qual os cosméticos utilizados no banho, fazem com que o cão fique limpo e com os pelos aparados por mais tempo.

Na docg., você encontra serviço de banho e tosa com escovação de dentes, tosa higiênica e corte das unhas. Todos os pet shops da marca contam com profissionais capacitados que seguem à risca os protocolos sanitários, garantindo assim que nenhum cãozinho passe doenças ou parasitas para os demais.

Os instrumentos também são esterilizados e o seu cão passará por todo o processo de banho e tosa de maneira personalizada, com respeito aos comportamentos de cada pet e muito carinho para que ele não se assuste durante o banho e tosa.

Acesse o site da docg. e confira a unidade mais próxima de você!