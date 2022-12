As duas modalidades de ensino são diferentes, mas recebem o mesmo tipo de reconhecimento.

A educação a distância (EAD) atrai cada vez mais estudantes devido aos inúmeros benefícios. O interesse na modalidade cresceu[1] tanto que são mais de 1,07 milhão de alunos apenas na graduação, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Ainda é possível, no entanto, encontrar resistência por parte de algumas pessoas, pois elas duvidam da validade do certificado EAD no mercado de trabalho.

O certificado de conclusão de curso é a confirmação de que o aluno finalizou o processo de aprendizagem e possui conhecimento sobre determinado conteúdo. Esse documento tem o objetivo de demonstrar que você está apto a exercer tal função e é essencial para agregar qualificação ao seu currículo. Mas afinal, o certificado do EAD tem o mesmo valor do presencial? Neste artigo buscamos esclarecer as dúvidas. Confira.

Certificado EAD x certificado presencial

A origem do questionamento sobre a validade do certificado EAD[2] é a imagem que as pessoas têm de que uma faculdade ou universidade é mais “rígida” do que o ensino remoto. No entanto, a verdade é que a área da educação vem passando por várias transformações, principalmente pelo uso de novas tecnologias.

É preciso reconhecer que fazer um curso de nível superior já não é sinônimo de frequentar uma sala de aula diariamente. É possível fazer isso a distância em qualquer lugar com conexão à internet – fator que agrega vários benefícios, entre eles a flexibilidade de horários. E não será a modalidade escolhida que vai determinar se você vai adquirir mais ou menos conhecimento.

Conheça uma plataforma completa, intuitiva e prática para ministrar suas aulas on-line

Mesmo existindo diferenças entre as modalidades de ensino, ambas precisam seguir as diretrizes determinadas pelo Ministério da Educação. Em qualquer curso de graduação ou pós, há diversas exigências, como cumprimento de carga horária mínima[3] , avaliação e apresentação de trabalho de conclusão de curso.

Com isso, as duas modalidades possuem exatamente a mesma validade no certificado. Inclusive, o diploma nem mesmo indica em que modalidade o curso [4] foi feito, o que importa é que ele foi concluído.

Para que o diploma tenha validade no mercado, é preciso que a instituição seja credenciada pelo MEC. Além disso, os cursos passam por avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que atesta as qualificações para que eles continuem em funcionamento.

No caso da graduação EAD, os cursos são avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e em outros indicadores do MEC, e a instituição recebe um conceito que atesta o nível de qualidade do ensino.

Portanto, a resposta é: as duas modalidades de ensino recebem o mesmo tipo de reconhecimento.

Ganhe dinheiro dando aula on-line em uma plataforma gratuita

O certificado EAD que você emite tem o mesmo valor que o presencial. Que tal usar o conhecimento profundo na sua área, ministrar aulas on-line e ganhar dinheiro com isso? Você pode gravar o conteúdo e suas vendas serão escaláveis!

Crie seu curso on-line com uma plataforma completa e com plano gratuito, não perca tempo com ferramentas que dificultam a sua vida e as suas vendas.

Com a eadSimples , o professor tem acesso à uma plataforma EAD e personalizável, sem pagar comissão por vendas e com suporte técnico humanizado! Acesse agora mesmo e comece a usar gratuitamente.

Conheça a eadSimples e comece a dar aulas on-line!