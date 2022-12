Microlearning: o que é e quais são as funções dessa metodologia que promete objetividade e clareza no aprendizado

Aprendizado e tecnologia andam lado a lado. A cada avanço tecnológico, temos também novos desafios de aprendizado, assim como novas possibilidades de ensinar. O microlearning é uma metodologia que tem ganhado bastante destaque, seja para treinamentos profissionais[1] , como para tornar cursos e aulas mais instigantes.

Microlearning: o que é?

Microlearning ou “microaprendizagem” em português, é uma maneira de ensinar virtualmente baseada em uma “pílula do conhecimento”: o professor[2] resume o conteúdo em ensinamentos bastante diretos, que ocupam cerca de dois a cinco minutos de vídeo.

Além disso, quem está ensinando faz uso de linguagem simples. Acaba sendo uma metodologia bastante otimizada, tendo em vista que a objetividade é o principal norteador.

Por que é um bom método para o EAD?

Os professores on-line estão competindo pela atenção dos alunos com as redes sociais e a Internet como um todo. Isso é verdade especialmente no EAD, onde não há constrangimento para o aluno deixar de prestar atenção na aula. Por isso, um jeito de solucionar esse problema é adaptar cada vez mais as aulas para focos de atenção [3] curtos.

O que significa EAD?

É o modelo de ensino a distância em que o aluno pode acompanhar as aulas de onde estiver. Geralmente, ele tem acesso ao conteúdo gravado e cumpre a presença nas aulas preenchendo testes e enviando trabalhos.

Nessa linha de pensamento, o que é graduação EAD? É a modalidade da graduação a distância. Hoje, diversas universidades particulares oferecem essa facilidade e estão cada vez mais adaptadas à realidade do ensino virtual, principalmente durante e depois da pandemia.

Conhecimento on-line de qualidade

O microlearning é um método excelente de e-learning (aprendizado on-line) para empresa[4] s e instituições de ensino.

Para que possa acontecer a aprendizagem ativa em ambiente on-line, no entanto, é preciso entender que cada pessoa aprende de uma forma. Por isso, enquanto alguns preferem uma abordagem de ensino mais visual, há quem aprenda melhor com áudio ou com exercícios mais práticos.

Para aqueles que são visuais, é indicado usar infográficos, mapas mentais e imagens ilustrativas. Para os auditivos, grave áudios complementares, com qualidade de gravação e edição, para não atrapalhar o aprendizado. Por fim, para aqueles que preferem a prática, use e abuse dos tutoriais, passe exercícios e testes.

Dê aulas usando a metodologia microlearning

Alunos aprendem de uma maneira diferente hoje. Sejam eles autodidatas, interessados em aprender uma nova língua com um nativo ou um trabalhador acessando a universidade interna da empresa onde trabalha, é necessário ser objetivo e ir direto ao ponto no conteúdo.

